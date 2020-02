Liga Mistrzów z nową nagrodą dla najlepszych piłkarzy

Klopp z respektem o Atletico. "Dobrze naoliwiona maszyna" Wraca Liga... czytaj dalej » Dotychczas specjalną nagrodę przyznawano tylko bohaterowi meczu finałowego. W ubiegłym sezonie odebrał ją Virgil van Dijk, którego Liverpool pokonał w finale 2:0 Tottenham.

W tegorocznej edycji Ligi Mistrzów "gracz meczu" będzie wybierany po każdym spotkaniu, począwszy od 1/8 finału. Organizator rozgrywek określił też kryteria wyboru, wśród których znalazły się: zachowanie w decydujących momentach meczu, dojrzałość taktyczna, kreatywność, inspiracja, wyjątkowe umiejętności oraz respektowanie zasad fair play.

Gwiazdy wskażą gwiazdy

Za przyznawanie nagrody odpowiedzialna będzie specjalna komisja obserwatorów technicznych, do której powołano m.in. Robbiego Keane'a, Garetha Southgate'a, Phila Neville'a, Cosmina Contrę i innych doświadczonych byłych piłkarzy i trenerów. Komisja będzie podejmować decyzję chwilę po ostatnim gwizdku każdego meczu.



UEFA will present a new Man of the Match award at @ChampionsLeague knockout matches - starting this week!#UCL — UEFA (@UEFA) February 17, 2020





Na stronie internetowej UEFA i w mediach społecznościowych zaprezentowano również wygląd pucharu, jaki otrzymywać będą wyróżnieni piłkarze. Będzie nią sferyczna statuetka przedstawiająca logotyp rozgrywek, podobna do tej, jaką wcześniej na zakończenie sezonu odbierali wyróżniający się zawodnicy, grający na poszczególnych pozycjach.