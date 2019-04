Barcelona odczarowała Old Trafford przy pomocy piłkarza Manchesteru

Była 12. minuta, kiedy dośrodkował Lionel Messi. Piłkę wzdłuż bramki dograł Luis Suarez, ta odbiła się jeszcze od obrońcy Czerwonych Diabłów Luke'a Shawa i wpadła do siatki. Arbiter liniowy natychmiast podniósł chorągiewkę. Ale główny, Włoch Gianluca Rocchi, po konsultacji z VAR-em uznał gola. Suarez nie był na pozycji spalonej.



Statystyczny wyliczyli, że goście wymienili 48 podań. Zajęło im to dokładnie dwie minuty i 14 sekund.



Así ha sido el 0-1. Han sido 48 pases en los que han intervenido TODOS los jugadores del Barça y en el que solo ha habido dos contactos del United con el esférico (despeje de Smalling y autogol de Shaw). Dos minutos y 14 segundos de rondo.



UNA OBRA DE ARTE MADE IN BARÇA. pic.twitter.com/S4Wxjy3ztR — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 10 kwietnia 2019

Za piątym razem

Poprzednie wizyty Barcelony na Old Trafford kończyły się dwoma remisami i dwiema porażkami. Ta ostatnia - w roku 2008 - wyeliminowała Dumę Katalonii w półfinale LM. Hiszpanie później zrewanżowali się, wygrywając w finałach w 2009 i 2011. Od tego czasu wiele się jednak zmieniło. Manchester United dopiero po pięciu latach wrócił do ćwierćfinału, a dla Barcelony trzy ostatnie sezony na tym etapie rozgrywek kończyły się sporym zawodem. Jej ambicje sięgały triumfu (ostatni w 2015 roku). I tak jest też teraz.



Źródło: Getty Images Samobójcze trafienie Luke'a Shawa



Goście parli po kolejne bramki. W minucie 36. Czerwone Diabły ocalił David de Gea, który instynktownie wybronił strzał Coutinho. A gospodarze odpowiadali rzadko, częściej musieli biegać za piłką. Jeśli już zdołali przedrzeć się w okolice pola karnego rywala, brakowało im dokładności, żeby istotnie zagrozić Marcowi-Andre ter Stegenowi.



Chwilę wcześniej oberwało się Messiemu, który starł się z Chrisem Smallingiem. Rocchi nie przerwał gry, choć gracz z Manchesteru trafił w twarz Argentyńczyka. Z jego nosa polała się krew, musiał na moment opuścić boisko.



Źródło: Getty Images Lionel Messi ucierpiał, ale szybko wrócił do gry

Messi w 30 poprzednich starciach z angielskimi ekipami wbił 22 gole - ani jednego w Teatrze Marzeń. W środowy wieczór znów mu się nie udało.



Najbliżej podwyższenia wyniku był w 65. minucie jeszcze Suarez. Urugwajczyk w dogodnej sytuacji trafił jednak w boczną siatkę.

Manchester United do końca meczu nie potrafił oddać ani jednego celnego strzału.



Rewanż 16 kwietnia w Hiszpanii.

Ćwierćfinały Ligi Mistrzów:

środa, 10 kwietnia

Manchester United - Barcelona 0:1 (0:1)

Bramka: Luke Shaw (12. - samobójcza)



Ajax Amsterdam - Juventus 1:1 (0:1)

Bramki: David Neres (46.) - Cristiano Ronaldo (45.)