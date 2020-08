Obrońca Realu po najgorszym meczu w karierze: przegraliśmy przeze mnie

Śmiało można zaryzykować stwierdzenie, że dla francuskiego obrońcy był to najgorszy mecz w karierze. Już w 9. minucie w prosty sposób piłkę zabrał mu Gabriel Jesus. Wszystko działo się w polu karnym Prosta strata, złe podanie. Kosztowne błędy obrońcy Realu To nie był... czytaj dalej » Realu. Brazylijczyk po przechwycie podał do Raheema Sterlinga, który ze spokojem otworzył wynik meczu.

Królewscy zdołali jeszcze w pierwszej połowie doprowadzić do wyrównania za sprawą Karima Benzemy. Nadzieje na awans zgasły w 68. minucie, gdy znów nie popisał się Varane, który niedokładnie podawał do Thibauta Courtoisa. Futbolówkę przejął Gabriel Jesus i celnym strzałem dał zwycięstwo swojej drużynie.

"Za błędy się płaci"

Po dramatycznie złym występie Varane nie szukał usprawiedliwień.

- Przegraliśmy przeze mnie. To moja porażka. Muszę się z tym pogodzić – mówił reporterom Francuz.

- Byliśmy bardzo dobrze przygotowani do meczu. Za błędy się jednak płaci. Jest mi żal moich kolegów – dodał.



@raphaelvarane: "I want to step up. This defeat is my fault, all mine. I have to accept that. I am sorry for my teammates and all the effort they put in." #HalaMadrid#RMUCLpic.twitter.com/STZuCH1xH1 — Real Madrid C.F. (@realmadriden) August 7, 2020





Spokój "Zizou"

Emocje starał się tonować trener Realu Zinedine Zidane.

- Powiemy Raphaelowi, żeby nie zamartwiał się tą porażką.

- To był dobry sezon w naszym wykonaniu. Nie zakończyliśmy go najlepiej, ale patrząc ogólnie, nie możemy narzekać. Musimy się cieszyć z tego, co udało nam się osiągnąć – powiedział Zidane.

Real w tym sezonie odzyskał tytuł mistrza Hiszpanii. Wcześniej dwa razy z rzędu triumfowała w tych rozgrywkach Barcelona, a Królewscy kończyli ligę na trzecim miejscu.