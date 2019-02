Liverpool przeważa, Bayern potrafi odpowiedzieć. Trudny mecz dla Lewandowskiego

Robert Lewandowski znalazł się w polu karnym i posłał piłkę na głowę do Kingsleya Comana, który z bliskiej odległości wepchnął ją do siatki w dogrywce. Bayern Prowadził na Stadionie Olimpijskim 3:2.

22:50 LIVERPOOL - BAYERN 0:0

22:49 LYON - BARCELONA 0:0

72 minuta Mane nie był w stanie wygrać pojedynku w polu karnym po dośrodkowaniu z prawej strony.

66 minuta W ostatnich minutach brakowało okazji. Mane nie doszedł teraz do podania.

68 minuta Znów w roli głównej Mane, który szykował się do strzału w polu karnym, ale został zablokowany przez wracającego Gnabry’ego.

59 minuta Gnabry przechwycił piłkę, zbiegł do środka i uderzył z dystansu. Nie trafił, ale Bayern jakby odważniejszy w swoich atakach.

58 minuta Gnabry znów dryblował, minął nawet dwóch rywali, ale jego podanie zostało wybite. Rzut rożny dla Bayernu.

57 minuta Lewandowski faulowany na środku boiska przez Matipa.

48 minuta Niewiele dzieje się pod jednym i drugim polem karnym. Sporo walki w środku pola.

52 minuta Lewandowski dostał podanie od Comana, ale Polak przed bramką został w ostatniej chwili powstrzymany przez Fabinho.

46 minuta Początek drugiej połowy. Bez zmian w obu zespołach.

21:55 Źródło: PAP/EPA Lewandowski nie ma łatwego życia

21:53

HALF-TIME



Ter Stegen denies Terrier & Lyon with stunning fingertip save

Salah and Mané go close for Liverpool

Who's scoring first?



Follow LIVE — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 19 lutego 2019

21:50 Okazji nie brakowało, ale gole na Anfield nie padły. Częściej atakowali zawodnicy Liverpoolu, którzy byli jednak nieskuteczni. A Bayern, gdy w końcu raz, drugi wybrnął z tarapatów, nie potrafił odpowiedzieć.

45 minuta Przerwa.

45 minuta Jeszcze pod koniec Salah podał do Firmino, a strzał tego ostatniego obronił Neuer.

44 minuta Firmino wbiegając w pole karne dośrodkował, ale żaden z piłkarzy Liverpoolu nie zamknął akcji.

42 minuta Matip już w swoim polu karnym, gdzie w porę wybił piłkę po dośrodkowaniu Gnabry'ego.

41 minuta Co za akcja Liverpoolu! Błyskawiczne podania Salaha, Firmino i na koniec strzał Matipa, który spudłował z kilku metrów!

21:40

Nothing to separate Liverpool & Bayern at Anfield...#UCLpic.twitter.com/yl9w6EXgAj — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 19 lutego 2019

39 minuta Lewandowski walczył w powietrzu po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Został jednak przyblokowany, a piłkę przechwycił golkiper gospodarzy.

36 minuta Gnabry zdecydował się na indywidualną akcję. Nie dośrodkował, a strzelił, zmuszając do interwencji Alissona.

33 minuta Strzał z pola karnego Keity został zablokowany przez Kimmicha! Po chwili piłka powędrowała do Mane, który był w jeszcze lepszej sytuacji, ale z kilku metrów nie trafił do bramki!

31 minuta Robertson za mocno dośrodkował z lewej strony. Piłka minęła wszystkich zawodników Liverpoolu.

29 minuta Trochę uspokoiło się tempo gry. Do tej pory konkretniejszy w swoich okazjach jest Liverpool. Bayern próbuje się odgryzać, choć bez większego efektu.

21:27

Lyon 0-0 Barcelona

Liverpool 0-0 Bayern



Latest #UCL updates — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 19 lutego 2019

24 minuta Salah uderzył głową i nieznacznie chybił po kolejnym dośrodkowaniu!

21:23 Źródło: Getty Trudne zadanie Lewandowskiego

22 minuta Gnabry znalazł się w polu karnym The Reds po błędzie Robertsona, ale za mocno wypuścił sobie piłkę. Okazja przepadła.

20 minuta Sporo zamieszania na linii szesnastego metra Bayernu. Ale ani Keita, ani Salah nie zdołali oddać celnego strzału.

16 minuta Pędzimy od razu pod drugie pole karne, gdzie Coman trafił w boczną siatkę.

16 minuta Dzieje się na Anfield. Swoją okazję miał Keita, który przedarł się przez obronę monachijczyków, ale uderzył obok bramki.

13 minuta Natychmiastowa odpowiedź Bawarczyków! Gnabry przedryblował rywala na prawej stronie i dośrodkował do Lewandowskiego. Ale w polu karnym piłka odbiła się nie od Polaka, a od Matipa, który omal nie pokonał swojego bramkarza.

12 minuta Pierwsza dogodna okazja Liverpoolu! Salah dopadł do piłki i z kilku metrów trafił prosto w interweniującego Neuera!

8 minuta Nerwowe wybicie Neuera pod drugą bramką. Na golkipera Bayernu naciskał Mane.

7 minuta Lewandowskiego wyprzedził bramkarz The Reds Alisson, ale i tak nic by z tego nie było. Polski napastnik był na pozycji spalonej.

4 minuta Gospodarzom brakuje zwłaszcza dokładności, a Bayern nie jest w stanie przejąć inicjatywy.

3 minuta Liverpool próbował budować akcję na połowie monachijczyków, ale nic z tego nie wyszło.

1 minuta Pierwszy gwizdek! Zaczęli gospodarze w swoich tradycyjnych, czerwonych koszulkach.

20:57 Tego nie mogło zabraknąć. Kibice śpiewają hymn Liverpoolu "You'll Never Walk Alone". A piłkarze obu drużyn już na murawie.

20:50

53 goals in 78 #UCL games...



Will Robert Lewandowski make headlines at Anfield? #LewandGOALski@FCBayernpic.twitter.com/hfHdErrRJ0 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 19 lutego 2019

20:47 Anfield to twierdza. Liverpool jest tam niepokonany od 19 meczów w europejskich pucharach.

20:47

Liverpool are unbeaten in 19 European matches at Anfield (W14 D5)...#UCL@LFCpic.twitter.com/mz864Iymyz — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 19 lutego 2019

20:40 - Z Bayernem chciałbym wygrać Ligę Mistrzów. Kiedy grasz w tak wielkim klubie, ten cel stawiany jest przed tobą co sezon. Teraz czeka nas starcie z Liverpoolem. To będzie trudna przeprawa, ale jeśli wyeliminujemy ich, to będziemy w stanie wygrać z każdym - mówił w rozmowie z Anitą Werner w "Faktach po Faktach" Lewandowski.

20:37 Polski napastnik swój dorobek bramkowy będzie mógł powiększyć przeciwko drużynie prowadzonej przez trenera, któremu wiele zawdzięcza.

20:34 Robert Lewandowski wraca na arenę, gdzie jesienią był najjaśniej świecącą gwiazdą w Europie.

20:31 Ekspert Sky Sport Lothar Matthaeus uważa, że Bayern nie jest faworytem dwumeczu. Zdaniem byłego piłkarza monachijczyków, to paradoksalnie może pomóc ekipie Niko Kovaca.