Lewandowski nie pękał, Bayern wywiózł remis z Liverpoolu

Szkoleniowiec The Reds Juergen Klopp już zaraz po losowaniu mówił, że nie może się doczekać konfrontacji z Bayernem. Jeszcze jako trener Borussii Dortmund mierzył się z Bawarczykami wielokrotnie. Prowadził tam zresztą m.in. Roberta Lewandowskiego, z którym sięgnął po dwa tytuły mistrzowskie w Bundeslidze. Teraz stanęli po dwóch stronach barykady.

Źródło: PAP/EPA Lewandowski w walce powietrznej z Wijnaldumem

Historia i osłabienia

Mecz zmarnowanych szans w Lyonie. Barcelona znów bez wyjazdowej wygranej Szósty kolejny... czytaj dalej » Historia nie była po stronie Bayernu. W przeszłości na Anfield żadna niemiecka drużyna nie zdołała wygrać. A miały ku temu 18 okazji. Bawarczycy raz w historii przegrali i dwukrotnie zremisowali. Zresztą The Reds zazwyczaj są nie gościnni w europejskich pucharach. Ostatniej porażki doznali przed własną publicznością w 2014 roku (0:3 z Realem Madryt), jeszcze zanim trenerem został Klopp.

Obie drużyny we wtorek zagrały osłabione. Wśród gospodarzy zabrakło pauzującego za kartki holenderskiego obrońcy Virgila van Dijka, a rywale nie mogli liczyć na Thomasa Muellera (czerwona kartkę) i Jerome'a Boatenga (wirus grypy żołądkowej). Tuż przed spotkaniem okazało się, że ze składu wypadł także Leon Goretzka, który doznał kontuzji prawej kostki.

Akcje z obu stron

Przez pierwsze dziesięć minut meczu obie drużyny badały się wzajemnie. Jako pierwszy na bramkę Bayernu uderzał Mohamed Salah, ale Manuel Neuer obronił. W odpowiedzi przed szansą stanął Bayern. Po dośrodkowaniu Serge Gnabry'ego interweniujący Joel Matip trafił piłką z kilku metrów we własnego bramkarza. Po chwili w boczną siatkę uderzył z kolei Kingsley Coman.

Źródło: PAP/EPA Lewandowski próbował swoich sił nawet w parterze

Liverpool nie ruszył na rywali ze szczególną pasją, a raczej czekał na swoje szybkie kontry. Po jednej z nich Salah zamykał akcję swojego zespołu strzałem głową, ale minimalnie chybił. Przed doskonałą okazją w 33. minucie stanął Sadio Mane. Senegalczyk fatalnie przestrzelił z bliskiej odległości. Pięć minut później bez powodzenia próbował też strzału przewrotką.

W 39. minucie blisko strzału z bliska był Lewandowski, ale w ostatniej chwili został przyblokowany. Z drugiej strony po koronkowej akcji szczęścia próbował Matip. W końcówce Liverpool był znacznie groźniejszy, naciskał monachijczyków, ale brakowało wykończenia pod bramką Neuera.

Walczący "Lewy"

Lewandowski wspomina pracę z Kloppem. "Uwolnił we mnie instynkt napastnika" Piłkarz Bayernu... czytaj dalej » Po zmianie stron "Lewy" starał się oddać strzał w polu karnym, ale zablokował go Fabinho. Polak nie miał łatwego życia, szczelnie kryty przez rywali. Walczył, starał się, ale to nie przekładało się na dogodne sytuacje bramkowe.

Po drugiej stronie boiska Salah za długo zwlekał z uderzeniem i tak zaprzepaścił niezłą okazję. Dla Bayernu niewiele po strzale z dystansu pomylił się Gnabry.

Długimi fragmentami mecz toczył się w środku boiska. Walka była twarda i z każdą minutą trudniejsza. Spotkanie toczyło się bowiem przy mocno padającym deszczu, a bieganie po nasiąkniętej murawie musiało sprawiać trudności.

W 85. minucie groźnie było po strzale głową Mane, ale Neuer nie dał się zaskoczyć. Do końca spotkania wynik nie uległ już zmianie. Rewanż w środę 13 marca. W Monachium faworytem będą raczej Bawarczycy.

