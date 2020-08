Pilnowany, faulowany i długo nieskuteczny "Lewy". W końcówce i tak zrobił swoje

Ale on to wykończył! Czwarta bramka dla Bayernu definitywnie kończy marzenia Bayeru o odwróceniu losów finału DFB Pokal.

Lewandowski przypieczętował sukces Bayernu. Zagra w finale Ligi Mistrzów Bayern Monachium... czytaj dalej » Od początku spotkania robił co mógł, był aktywny, naciskał na obrońców, ale w najważniejszych momentach nie miał szczęścia.

Złośliwe centymetry

W 33. minucie zabrakło centymetrów do skutecznego wykończenia akcji Ivana Perisicia. W powtórkach można było odnieść wrażenie, że Chorwat nie wyczuł tempa, z jakim wchodził w pole karne Lewandowski i podał za późno. Pięć minut później brakowało kolejnych centymetrów, by dołożyć nogę do dośrodkowania Serge’a Gnabry’ego.

Lewy do szatni schodził z niedosytem, w dodatku mocno poturbowany przez Marcelo, za co zresztą Brazylijczyk otrzymał żółtą kartkę. W drugiej połowie był niemal całkowicie odcięty od podań. Piłkarze Lyonu przejęli inicjatywę i naciskali, a Polak cierpliwie czekał na swoją szansę. Bawarczycy nie byli tak bezlitośni, jak w piątkowym ćwierćfinale. Po zmianie stron skupili się na utrzymaniu przewagi.

Do trzech razy sztuka

W 78. minucie doszło do kolejnego pojedynku Marcelo z Lewandowskim. Polak próbował szarżować z piłką w polu karnym, ale były obrońca Wisły Kraków z łatwością go zastopował.

Dziesięć minut później Lewy dopiął swego. Z rzutu wolnego dośrodkowywał Joshua Kimmich, a on wprost przeskoczył Marcelo. Pewnym uderzeniem głową podwyższył na 3:0. Trzecia sytuacja - w końcu wykorzystana. Bayern suchą stopą przeszedł przez półfinał Champions League.

Robert Lewandowski zagra w niedzielę w swoim drugim finale Ligi Mistrzów. Poprzednio nie wygrał - jego Borussia Dortmund przegrała właśnie z Bawarczykami.

Na tym oczywiście nie koniec. Polak postara się także wyrównać strzelecki rekord Cristiano Ronaldo. Portugalczyk, jeszcze w barwach Realu Madryt, zdobył 17 bramek w sezonie 2013/14. Lewandowski ma już na koncie 15 trafień

Kapitan reprezentacji może sobie sprawić wiele prezentów na 32. urodziny, które już w piątek.