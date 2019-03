Niesamowity mecz Ronaldo. W pojedynkę rozbił Atletico

W pierwszym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów Juventus przegrał na wyjeździe z Atletico Madryt 0:2. We wtorek dojdzie do rewanżu. Czy Cristiano Ronaldo uratuje Juve? A może znów bramkarz Atletico Jan Oblak będzie nie do pokonania? Mecz rozpocznie się o godzinie 21.

W pierwszym meczu Los Rojiblancos wygrali zasłużenie, ograniczając do minimum poczynania ofensywne rywali. Hiszpanie zyskali zaliczkę bramkową dzięki trafieniom Jose Marii Gimeneza i Diego Godina.

W rewanżu obraz gry uległ całkowitej zmianie. Tym razem to Stara Dama miała pełną kontrolę nad meczem, a Atletico było zepchnięte do defensywy i zbyt pasywne w ataku. Efekt był piorunujący.

Źródło: Newspix Wojciech Szczęsny nie miał wiele pracy

"Jesteśmy przygotowani"

Juventus - Atletico 3:0 (relacja) Juventus na swoim... czytaj dalej » Juventus we wtorkowym rewanżu liczył przede wszystkim na geniusz Cristiano Ronaldo. Portugalczyk zna doskonale Atletico. Jeszcze w barwach Realu Madryt strzelił lokalnemu rywalowi w sumie 22 gole.

- Wszyscy wiedzą, że to świetny zespół, który doskonale się broni i nie podejmuje zbędnego ryzyka - powiedział przed spotkaniem Ronaldo na antenie klubowej telewizji. - Gra z kontrataku, ale my jesteśmy na to przygotowani i zrobimy wszystko, aby awansować do kolejnej rundy. Różnicę zrobią drobne szczegóły. Mamy świetny sezon, a naszymi celami są triumfy w Serie A i Lidze Mistrzów - wyjaśniał.

Ronaldo od początku spotkania był bardzo aktywny. W czwartej minucie Giorgio Chiellini skierował piłkę do siatki gości, ale Portugalczyk chwilę wcześniej w nieprzepisowy sposób atakował bramkarza Jana Oblaka i sędzia gola nie uznał. W 27. minucie Ronaldo sam wpisał się na listę strzelców. Napastnik strzelił efektownego gola głową po precyzyjnym dośrodkowaniu Federico Bernardeschiego. Przed przerwą Portugalczyk mógł podwyższyć prowadzenie, ale minimalnie chybił.

Źródło: PAP/EPA Hat-trick Ronaldo - to było za dużo dla Atletico

Odrobili straty

Pogrom w Manchesterze. City wparowało do ćwierćfinału Popis Manchesteru... czytaj dalej » Co się odwlecze, to nie uciecze. Po zmianie stron Juventus nadal atakował i na efekty nie trzeba było długo czekać. W 48. minucie Ronaldo znów najwyżej wyskoczył w polu karnym i strzelił głową na bramkę gości. Oblak wybił piłkę, ale jak się okazało - już zza linii bramkowej. Od razu potwierdził to sędzia Bjoern Kuipers i w ten sposób straty turyńczyków z pierwszego meczu zostały odrobione.

Przez całą drugą połowę Juventus z pasją naciskał przeciwników. Starał się o decydującego gola i cel w końcu osiągnął.

W 84. minucie na przebój poszedł Bernardeschi i został sfaulowany w polu karnym. Do jedenastki podszedł oczywiście Ronaldo i wykorzystał ją z zimną krwią. To jego czwarta bramka w tej edycji Ligi Mistrzów i 124. gol w historii występów Portugalczyka w rozgrywkach. Po raz kolejny stał się bohaterem swojej drużyny i dzięki niemu Juventus awansował do ćwierćfinału.

Wyniki rewanżowych meczów 1/8 finału LM (gwiazdka oznacza awans):



środa, 6 marca

Paris Saint-Germain - *Manchester United 1:2 (1:2); pierwszy mecz - 2:0

*FC Porto - AS Roma 3:1 (1:1,2:1); 1:2



wtorek, 5 marca

Borussia Dortmund - *Tottenham Hotspur 0:1 (0:0); 0:3

Real Madryt - *Ajax Amsterdam 1:4 (0:2); 2:1



wtorek, 12 marca

Manchester City - Schalke 04 Gelsenkirchen 7:0 (3:0); 3:2

Juventus Turyn - Atletico Madryt 3:0 (1:0); 0:2



środa, 13 marca

FC Barcelona - Olympique Lyon (0:0)

Bayern Monachium - Liverpool (0:0)