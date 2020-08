Spięcie trenerów w przerwie ćwierćfinału. "Nie będę wchodzić w szczegóły, są kamery"

Hiszpanie o "szarym" Atletico i przeklętym mieście. "Za skąpstwo się płaci" Lizbona... czytaj dalej » RB Lipsk pokonał Atletico Madryt 2:1 i awansował do pierwszego w historii klubu półfinału Ligi Mistrzów. W nim zmierzy się z Paris Saint-Germain.

Głównym architektem sukcesu zespołu z Dolnej Saksonii jest zaledwie 33-letni Nagelsmann. W tej edycji Ligi Mistrzów - w 1/8 finału - odprawił z kwitkiem prowadzony przez Jose Mourinho Tottenham. Teraz pokonał równie wybitnego trenera - Simeone.

W pierwszej połowie ekipa z Madrytu nie miała praktycznie nic do powiedzenia, co z pewnością zmartwiło Simeone. Argentyńczyk słynie z tego, że niezwykle ekspresywnie reaguje na boiskowe wydarzenia.

Zaiskrzyło podczas zejścia do szatni

Emocje towarzyszyły mu również podczas zejścia do szatni, gdy w tunelu spotkał właśnie Nagelsmanna. O kulisach tego spotkania opowiedział po meczu młody trener Lipska. Szczegółów - niezbyt przyjemnych - jednak nie zdradzał.

- W przerwie trochę się pokłóciliśmy, ale nie traktuję tego zbyt poważnie. Simeone jest po prostu niesamowitym zwycięzcą, który chce wygrać nawet w drodze do szatni - zdradził po meczu Nagelsmann.

- Nie będę wchodzić w szczegóły, są przecież kamery. Każdy może to obejrzeć i ocenić - dodał.

Źródło: Getty Images Julian Nagelsmann i Diego Simeone

Później mu pogratulował

Nagelsmann przyznał jednak, że nie czuje urazy do jego vis-a-vis i nie zamierza roztrząsać tajemniczego incydentu, o którym mówił.

- Simeone pogratulował mi później i było to bardzo szczere. Powiedział, że to był wspaniały mecz i zasłużenie wygraliśmy - tłumaczył Niemiec, podkreślając jednocześnie, że sukcesy w tej edycji Ligi Mistrzów są przede wszystkim zasługą piłkarzy, a nie jego samego.

- W poprzedniej rundzie cały zespół pokonał Tottenham, a teraz Atletico. Nie chodzi o pojedynki między trenerami i nie traktuję tego jako rywalizacji z Mourinho, Simeone, a w półfinale z Tuchelem. Futbol to gra zespołowa, a chłopaki spisują się znakomicie - podkreślił 33-latek.

Bez wątpienia jednak Nagelsmann to być może najbardziej utalentowany trener młodego pokolenia. Na pewno jest najmłodszym szkoleniowcem, który najpierw wygrał mecz w fazie pucharowej, a potem awansował do półfinału Champions League.