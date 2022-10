Barcelona odpadnie, straci miliony. "Katastrofa"

Stratą punktów w meczu z mediolańczykami Duma Katalonii praktycznie zamknęła sobie drogę do 1/8 finału. Jeżeli w 5. kolejce Inter pokona u siebie Viktorię Pilzno, wywalczy obok Bayernu awans z grupy C i definitywnie pozbawi tej szansy Barcelonę. Żeby Robert Lewandowski i spółka wyprzedzili mediolańczyków (Włosi mają lepszy bilans bezpośrednich meczów, u siebie wygrali 1:0), muszą nie tylko pokonać Bayern i Viktorię, ale liczyć na to, że w dwóch ostatnich spotkaniach Nerazzurri zdobędą maksymalnie dwa punkty. Barcelona nad przepaścią. Co musi się wydarzyć, by awansowała? Remis w... czytaj dalej »

W Hiszpanii już mało kto wierzy w ten drugi scenariusz. "Jeśli Barca nie awansuje do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, cios będzie nie tylko na poziomie sportowym, ale i ekonomicznym" - podkreśla "Mundo Deportivo".

Jedyne pocieszenie triumfem w Lidze Europy

W ubiegłą niedzielę władze klubu zatwierdziły rekordowy budżet na ten sezon w wysokości 1 255 miliarda euro. Przewidywano w nim, że Duma Katalonii nie tylko awansuje do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, ale także do ćwierćfinału. Jeśli cel ten nie zostanie osiągnięty, wicemistrz Hiszpanii straci nieco ponad 20 milionów euro. UEFA wyceniła premię za awans do 1/8 finału na 9,6 mln, a za 1/4 finału - 10,6.

Barcelona lukę w budżecie może wypełnić kilkunastoma milionami euro - dokładnie 14,9 - grając o najwyższe cele w Lidze Europy. Będzie miała taką możliwość, jeśli zajmie w swojej grupie Champions League trzecie miejsce. Triumfatorowi klubowych rozgrywek drugiej kategorii europejska federacja wypłaci 8,6 mln euro plus dodatkowych kilka milionów za awanse do poszczególnych faz.

Kwota z Ligi Europy mogłaby wzrosnąć o 4,5 miliona w przypadku późniejszego triumfu w Superpucharze Europy. Droga do tego jednak bardzo daleka, zwłaszcza że drużyna Xaviego Hernandeza aktualnie ma problemy, grając z dobrymi drużynami. Powyższe liczby tylko pokazują, jak ważne było w środę wygrać na Camp Nou z Interem dwoma golami.



La eliminación del Barça de la Champions, un duro golpe



"Katastrofa dla klubu"

"AS" pisze, że nie taki był cel Joana Laporty, który w marcu ubiegłego roku ponownie został prezydentem Barcelony, a niedawno już oznajmił: "Uratowaliśmy klub".

"Projekt ten opierał się na natychmiastowej sportowej doskonałości, tytułach. To katastrofa dla klubu, który zastawił swoje aktywa właśnie po to, by stało się coś przeciwnego" - podkreśla madrycki dziennik, przypominając o uruchomieniu tzw. dźwigni finansowych po to, żeby zainwestować 160 milionów w transfery (Raphinhi, Julesa Kounde, Lewandowskiego, Pablo Torre), podpisać umowy z wolnymi graczami (Franckiem Kessie i Andreasem Christensenem) oraz odnowić kontrakty (Ousmane Dembele, Ronalda Araujo, Sergiego Roberto i Gaviego).

"Dla zespołu, który dokonał spektakularnych inwestycji, jest to bardzo ciężki cios" - kwituje gazeta.