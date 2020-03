Siedem scenariuszy UEFA na dokończenie europejskich pucharów

Ze względu na pojawienie się koronawirusa we Włoszech, Inter Mediolan zagra z Łudogorcem Razgrad w meczu 1/16 finału Ligi Europy bez kibiców.

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 zostają zawieszone do końca marca, ze względu na zagrożenie wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. O podjęciu takiej decyzji poinformowały w piątek władze ligi. Grać nie będzie także I i II liga.

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Stowarzyszenie kobiecego tenisa (WTA) postanowiła zawiesić rozgrywki tenisowe do 2 maja. Decyzja podyktowana jest pandiemią koronawirusa.

Od czwartkowego wieczoru charakterystyczny łuk stadionu Wembley rozświetlił się na kolor niebieski. Tak będzie każdego wieczoru przez najbliższy czas. To podziękowanie dla pracowników służby zdrowia, którzy walczą z pandemią koronawirusa.

Ten mecz mógł przyczynić się do rozwoju pandemii. "To była bomba biologiczna" Fabiano Di Marco,... czytaj dalej » Zarówno Liga Mistrzów, jak i Liga Europy, zatrzymały się obecnie na 1/8 finału i nie wiadomo, kiedy rozgrywki zostaną wznowione. UEFA chce je jednak dokończyć.

Jak podaje "Bild am Sonntag" rywalizacja ma zostać wznowiona 14 kwietnia. Biorąc pod uwagę sytuację na Starym Kontynencie i szybkość rozprzestrzeniania się koronawirusa, mało prawdopodobne jest, by do tego doszło.

Wiele możliwych opcji

UEFA rozważa także rozgrywanie meczów w weekendy. Chce zrezygnować z dotychczasowego modelu spotkań wtorek-czwartek. Te terminy byłyby wolne dla krajowych lig, ale te na razie nie wznawiają rozgrywek.

Jeśli okaże się, że 14 kwietnia europejskie puchary nie ruszą, wówczas w planach są turnieje lub rezygnacja z meczów rewanżowych i w tym wypadku o awansie do kolejnej rundy decydowałoby jedno spotkanie. Gospodarza meczu wyłaniałoby losowanie.

Pandemia, której epicentrum jest w Europie, nie wygasa, a ma coraz okrutniejszą twarz. Dziennie dochodzi do ok. 20 tys. nowych zarażeń. Na całym świecie odnotowano ponad 320 tys. przypadków zachorowań, wirus pochłonął już blisko 14 tys. ofiar.