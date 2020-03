Liga Mistrzów i Liga Europy mogą zostać rozstrzygnięte w miniturniejach

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

- Wielu z was musi podejmować trudne decyzje związane z epidemią koronawirusa. Ważna jest współpraca z władzami krajów i to, że nie możemy panikować. Piłka nożna może być lekiem na wiele problemów. Nie możemy tolerować rasizmu oraz dyskryminacji - powiedział prezydent FIFA Gianni Infantino podczas kongresu UEFA w Amsterdamie.

"Liga Mistrzów i Liga Europy mogą być rozstrzygnięte w jednym ekspresowym turnieju" - poinformowały m.in. hiszpańskie gazety "As" i "Marca" oraz brytyjska stacja telewizyjna BBC. Podobno takie rozwiązanie federacjom, klubom, związkowi piłkarzy, nadawcom telewizyjnym i gospodarzom finałów zaprezentuje na wtorkowej wideokonferencji UEFA.

Jeden turniej finałowy w Gdańsku

Bundeslidze grozi katastrofa w przypadku zakończenia sezonu. "Przestaniemy istnieć" Dyrektor... czytaj dalej » Pomysł europejskiej centrali ma na celu skrócenie piłkarskiego kalendarza tak, by dało się w nim dograć do końca również rozgrywki krajowe. W tym celu prawdopodobnie zostanie przełożone także Euro 2020. To oczywiście założenia, ponieważ nie wiadomo, jak długo w Europie szerzyć się będzie pandemia koronawirusa i kiedy zostanie wznowiony normalny ruch turystyczny między państwami.

Póki co plan jest taki, by skrócić rywalizację w Lidze Mistrzów i Lidze Europy. W obu rozgrywkach jesteśmy w fazie 1/8 finałów. UEFA chce by mecze toczyły się w niezmienionej formule do półfinałów. Natomiast później odbyłyby się turnieje finałowe, z udziałem czterech najlepszych ekip, które wyłoniłyby triumfatorów europejskich rozgrywek.

O trofeum w Lidze Mistrzów rywalizacja toczyłaby się w Stambule, a o prymat w Lidze Europy w Gdańsku. To wyznaczeni już wcześniej gospodarze meczów finałowych. W ten sposób udałoby się zaoszczędzić dwa tygodnie z dotychczasowego harmonogramu.

Euro za rok?

Rozegranie w kilka dni miniturniejów finałowych pozwoliłoby uniknąć wielu podróży i dałoby więcej czasu na dogranie do końca spotkań w ligach krajowych. W planach mogłyby się one toczyć równolegle i jeszcze po ostatecznym zakończeniu europejskich pucharów, co byłoby wyjątkową sytuacją. Tradycyjnie sezon piłkarski na Starym Kontynencie kończył finał Ligi Mistrzów.

Wobec wspomnianych planów, niemal pewne wydaje się, że na przyszły rok zostanie przeniesione Euro 2020, które miało się odbyć na stadionach w całej Europie od 12 czerwca do 12 lipca.