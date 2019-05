Nikt tak nie zdominował europejskich pucharów. Anglicy napisali historię

Divock Origi był jednym z dwóch głównych bohaterów zwycięstwa Liverpoolu z Barceloną 4:0 w półfinale Ligi Mistrzów. Belgijski napastnik był zachwycony po sukcesie, jednak nie ukrywał, że jeszcze nie dotarło to do piłkarzy The Reds.

Taniec, śpiew i niedowierzanie w szatani Liverpoolu. To właśnie tam przeniosło się świętowanie niespodziewanego sukcesu, a nawet, jak mówią niektórzy, cudu. Drużyna Juergena Kloppa pierwszy mecz z Barceloną przegrała 3 do 0. Jednak w rewanżu na Anfield zwyciężyła aż 4 do 0. Tym samym to Liverpool awansował do finału Ligii Mistrzów.

Chelsea trzecią drużyną z Londynu w finale europejskich pucharów. Zdecydowały rzuty karne Tak jak w Lidze... czytaj dalej » W czwartkowy wieczór Arsenal po raz drugi - tym razem na stadionie rywala - pokonał Valencię 4:2 (w dwumeczu było 7:3).

Chelsea potrzebowała w rewanżu - u siebie - serii jedenastek, żeby wyeliminować z Ligi Europy Eintracht Frankfurt (po 120 minutach gry było 1:1).



Wcześniej do finału Ligi Mistrzów w dramatycznych okolicznościach awansowały Liverpool (rozbił na Anfield Barcelonę 4:0) i Tottenham (z 0:2 doprowadził do 3:2 z Ajaksem w Amsterdamie).

Przebili Hiszpanów