Losowanie eliminacji Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Polskie kluby czekają na rywali

Sensacyjne rozstrzygnięcie w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. Mistrzem Polski po raz pierwszy w swojej historii został Piast Gliwice. Drużyna z Górnego Śląska utarła nosa bogatszym i bardziej utytułowanym rywalom. Pokonała między innymi Legię Warszawa i Lechię Gdańsk. Teraz chwila oddechu i radości - ale nie za długa, bo za moment ruszają intensywne przygotowania do eliminacji Ligi Mistrzów.

Fornalik napisał historię. "Tytuł nie jest przypisany do najbogatszych" Waldemar Fornalik... czytaj dalej » Po mistrzostwo Polski sensacyjnie sięgnął Piast. To sprawia, że gliwiczanie przystąpią do walki o fazę grupową Ligi Mistrzów. Przebrnięcie przez cztery rundy eliminacji będzie jednak piekielnie trudnym zadaniem, bo polski zespół ma tylko 3850 punktów w rankingu UEFA i na żadnym etapie nie będzie rozstawiony.

Kiedy losowanie 1. rundy eliminacji Ligi Mistrzów

Losowanie pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzów odbędzie się już 18 czerwca. Pierwsze mecze zostaną rozegrane w dniach 9-10 lipca, a rewanże tydzień później.

Wśród potencjalnych rywali Piasta są tak uznane europejskiej marki jak Celtic czy Crvena Zvezda Belgrad. Wydaje się, że największym uśmiechem losu byłoby wpadnięcie na macedoński Skhendija Tetowo.

Potencjalni rywale Piasta w 1. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów:

Celtic Glasgow (Szkocja)

BATE Borysów (Białoruś)

Crvena Zvezda (Serbia)

NK Maribor (Słowenia)

Slovan Bratysława (Słowacja)

Sheriff Tiraspol (Mołdawia)

Karabach Agdam (Azerbejdżan)

FK Astana (Kazachstan)

Rosenborg Trondheim (Norwegia)

F91 Dudelange (Luksemburg)

Dundalk (Irlandia)

HJK Helsinki (Finlandia)

Skhendija Tetowo (Macedonia)

The New Saints (Walia)

Eliminacje Ligi Mistrzów 2019/2020 - Terminarz:

Pierwsza runda eliminacji: 9-10 oraz 16-17 lipca

Druga runda eliminacji: 23-24 oraz 30-31 lipca

Trzecia runda eliminacji: 6-7 oraz 13 sierpnia

Play-off: 20-21 oraz 27-28 sierpnia

Kiedy losowanie 1. rundy eliminacji Ligi Europy

Beznadzieja w Warszawie. W ostatniej kolejce i całym sezonie Nawet w ostatnim... czytaj dalej » Drugie miejsce w ekstraklasie zajęła faworyzowana Legia. Warszawianie rozpoczną rywalizację w Lidze Europy już od pierwszej rundy, ale dzięki systematycznym występom w europejskich w minionych latach zdobyli 24 500 punktów rankingu UEFA i w każdej z czterech rund będą rozstawieni.

Również od samego początku walczyć będzie musiała Cracovia. Zdobywca Pucharu Polski Lechia Gdańsk rywalizację rozpocznie od drugiej rundy.

Losowanie pierwszej rundy eliminacji Ligi Europy odbędzie się już 19 czerwca. Pierwsze mecze tej fazy odbędą się 11 lipca, a rewanże tydzień później.

Eliminacje Ligi Europy 2019/2020 - Terminarz:

Pierwsza runda eliminacji: 11 oraz 18 lipca 2019

Druga runda eliminacji: 25 lipca oraz 1 sierpnia 2019

Trzecia runda eliminacji: 8 oraz 15 sierpnia 2019

Play-off: 22 oraz 29 sierpnia 2019