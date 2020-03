Gwiazdy PSG zakpiły z Erlinga Haalanda. Medytacja na murawie

Mimo że piłkarze Paris Saint-Germain wygrali z Borussią Dortmund na pustym Parc de Princes, to długo świętowali awans do najlepszej ósemki Champions League. Zanim gracze Thomasa Tuchela udali się przed stadion do czekających tam na nich kibiców, to pokusili się o wspólną medytację na murawie. To oczywiście bardzo wyraźna zaczepka w kierunku Haalanda, napastnika klubu z Zagłębia Ruhry.

Źródło: Getty Images Piłkarze PSG zakpili z Haalanda

Tym razem bez medytacji

Młody Norweg zapowiadał, że powtórzy wyczyn z pierwszego spotkania i strzeli paryżanom co najmniej dwa gole (w pierwszym spotkaniu dublet Haalanda dał wygraną Borussii 2:1), ale ani on, ani żaden inny Borussia Dortmund wypuściła zaliczkę. PSG z awansem do ćwierćfinału Ligi Mistrzów W środowy wieczór... czytaj dalej » gracz Borussii nie wpisał się na listę strzelców. Haaland nie mógł więc medytować po zdobytej bramce i w tej edycji Ligi Mistrzów już tego nie zrobi.

Wicemistrz Niemiec pożegnał się z Ligą Mistrzów na etapie 1/8 finału, ale kibice i tak zapamiętają piorunujący debiut 19-latka w najbardziej elitarnych rozgrywkach w Europie. Osiem spotkań (sześć w zespole Salzburga), dziesięć goli i jedna asysta, to dorobek Haalanda w tym sezonie Ligi Mistrzów.

Młody napastnik Borussii uwielbia udawać medytację po strzelonym golu, ale tym razem medytowali paryżanie. Wśród kpiących z norweskiego napastnika znalazł się również młodzieżowy reprezentant Polski, na co dzień trzeci bramkarz PSG Marcin Bułka. Dla mistrzów Francji to pierwszy awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów od sezonu 2015/16.