W maju zachwycił w Lublinie. Teraz 19-latek przeszedł do historii Ligi Mistrzów

Video: newspix.pl/gettyimages.com

Norweski rekordzista Erling Haland

31.05 | - Pamiętam jak miałem 13 lat, to strzeliłem w jakimś meczu 13 goli - przyznał Erling Haland, od czwartku nowy bohater Norwegów. Strzelić dziewięć goli w jednym meczu podczas mistrzostw świata do lat 20 do czwartku jeszcze nikomu się nie udało. 18-latek kontynuuje rodzinne tradycje.

»