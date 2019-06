Sukces rodził się w bólach. Droga Liverpoolu po szósty Puchar Europy

Piłkarze Liverpoolu trenowali przed pierwszym meczem półfinałowym Ligi Mistrzów z Barceloną. W ostatniej edycji The Reds dotarli do finału, gdzie przegrali z Realem Madryt.

Trener Liverpoolu, Juergen Klopp w samych zachwytach wypowiedział się na temat półfinału Ligi Mistrzów z Barceloną. The Reds pokonali Blaugranę 4:0 i zagrają w finale rozgrywek po raz drugi z rzędu.

Madryt tonie w czerwieni. Liverpool wygrał Ligę Mistrzów Liverpool po raz... czytaj dalej » Liga Mistrzów stała się wyrównana, nieprzewidywalna i niesamowicie emocjonująca. Doskonale obrazuje to przykład Liverpoolu, którego sukces w Europie rodził się w bólach. Triumfator elitarnych rozgrywek w obecnej formule nigdy wcześniej nie poniósł w drodze po tytuł aż czterech porażek. Ekipę The Reds z minionego sezonu zapamiętamy jednak przede wszystkim z wielkiego serca do gry i niczym nieograniczonej wiary w siebie i końcowe zwycięstwo.

Faza grupowa – 2. miejsce

Wygrana z Paris Saint-Germain 3:2 na inaugurację, po golu Roberto Firmino z doliczonego czasu gry, znacząco rozbudziła apetyty na dobry wynik w rozgrywkach. Trzy wyjazdowe porażki – z Napoli, Crveną Zvezdą Belgrad i PSG – sprawiły jednak, że o awans piłkarze Juergena Kloppa musieli drżeć do ostatniego meczu. Potrzebowali w nim wygranej z wicemistrzem Włoch i cel osiągnęli. Gola na wagę awansu w 34. minucie strzelił Mohamed Salah, a pokonanie Davida Ospiny dało drużynie egipskiego napastnika drugie miejsce w grupie - The Reds wyprzedzili Napoli lepszym bilansem bramkowym.

1/8 finału – Bayern Monachium (0:0, 3:1)

W pierwszym spotkaniu Liverpool nie wykorzystał wielu sytuacji bramkowych i zremisował u siebie z mistrzem Niemiec 0:0. Seria pięciu meczów na wyjeździe w Lidze Mistrzów została jednak przełamana w rewanżu. W stolicy Bawarii nie było już tak widowiskowej gry liverpoolczyków, ale pojawiły się bezcenne gole. Do przerwy był remis 1:1, bo choć Sadio Mane dał swojej ekipie prowadzenie, samobójcze trafienie zaliczył Joel Matip. W drugich 45 minutach skutecznością błysnęli jednak Virgil van Dijk i znów Mane, a Klopp mógł stwierdzić, że jego podopieczni "wrócili na najwyższy europejski poziom".

Źródło: Getty Images Bayern Monachium - Liverpool

Ćwierćfinał – FC Porto (2:0, 4:1)

Pierwszy gol Naby'ego Keity w Lidze Mistrzów i późniejsze trafienie Roberto Firmino pozwoliły gospodarzom wygrać na Anfield 2:0 i z dużym spokojem przystąpić do rewanżu. U siebie Portugalczycy rozpoczęli od szturmu bramki Alissona, ale w 26. minucie ich zapędy ostudził trafieniem Sadio Mane. Po nim gole dołożyli Salah, Firmino i Van Dijk, a Liverpool wygrał aż 4:1. Ludzie Kloppa awansowali do drugiego z rzędu półfinału Ligi Mistrzów.

Pamięć o tym dwumeczu przetrwa pokolenia. W pierwszym spotkaniu na niebotycznym poziomie zagrał Lionel Messi, notując dwa trafienia, a mistrz Hiszpanii wygrał na Camp Nou 3:0. W doliczonym czasie gry Duma Katalonii miała świetną szansę na czwartego gola, ale nie wykorzystał jej Ousmane Dembele. W rewanżu The Reds zagrali bez Salaha, ale zainspirowani atmosferą na Anfield i energicznym Kloppem do końca wierzyli w sukces.

"Liverpool nigdy się nie poddaje" – mówił przed meczem niemiecki menedżer i się nie pomylił. Sen o finale rozpoczął golem już w siódmej minucie Divock Origi. Na początku drugiej połowy dwie bramki zdobył Georginio Wijnaldum, a ozdobą meczu było drugie trafienie Origiego z 79. minuty po niezwykle przytomnie rozegranym rzucie rożnym przez Trenta Alexandra-Arnolda. Barcelona też miała swoje szanse, ale jak natchniony bronił Alisson, który sezon wcześniej zatrzymał Dumę Katalonii, broniąc barw AS Roma.

Finał – Tottenham (2:0)

W finałowym meczu Liverpool objął prowadzenie w 2. minucie po golu Salaha z rzutu karnego i wcześniejszej ręce Moussy Sissoko we własnym polu karnym już w 26. sekundzie. Ten gol "ustawił" mecz, choć Spurs potrafili stworzyć zagrożenie pod bramką Alissona. Kropkę nad i w 87. minucie postawił Origi i Klopp mógł cieszyć z pierwszego triumfu w Lidze Mistrzów w swoim trzecim finale w roli trenera.

Tottenham - Liverpool 0:2 (0:1)

Bramki: Salah (2. - karny), Origi (87.)



Tottenham: Lloris - Rose, Vertonghen, Alderweireld, Trippier - Winks (66. Lucas), Sissoko (74. Dier) - Son, Eriksen, Alli (81. Llorente) - Kane.

Liverpool: Alisson - Robertson, Van Dijk, Matip, Alexander-Arnold - Wijnaldum (62. Milner), Fabinho, Henderson - Mane (90. Gomez), Firmino (58. Origi), Salah.