Angielski nokaut w trzech odsłonach. Na deskach niemieckie zespoły

Kilka tygodni temu monachijczycy wywieźli z Liverpoolu bezbramkowy remis. W rewanżu długo remisowali 1:1, walczyli o drugiego gola, dzięki któremu mógłby awansować. Do siatki trafili jednak nie oni, a rywale i to dwa razy.

Monachijczycy tak szybko z Ligą Mistrzów żegnali się ostatnio w 2011 roku, gdy ich rywalem był Inter. Ich rywalizacja z The Reds i tak była najbardziej zaciętą ze wszystkich niemiecko-angielskich starć 1/8 finału. Wszystkie kończyły się dla przedstawicieli Bundesligi klęską. To pierwszy przypadek w historii, gdy trzy angielskie drużyny wyrzucały niemieckie w jednej rundzie fazy pucharowej.



3 - For the first time in the history of the @ChampionsLeague, 3 German teams are eliminated by English opponents in the knockout stages of a single campaign in the competition. Brexit. #UCL#FCBLIV#FCBLFC#BVBTOT#MCIS04pic.twitter.com/ufJ73Pjx7c — OptaFranz (@OptaFranz) 13 marca 2019





Zaczęło się od Borussii Dortmund. Niemiecki zespół pojechał do Londynu na mecz z Tottenhamem jako lider Bundesligi. Fakt, bez kilku ważnych zawodników, ale swoje problemy kadrowe, być może jeszcze większe, mieli też rywale. Skończyło się blamażem 0:3. W rewanżu Borussia znów nie była w stanie nawet strzelić gola. I ponownie przegrała - 0:1

W rywalizacji Schalke z Manchesterem City tylko nieliczni dawali szanse drużynie z Bundesligi. Pierwszy mecz - w Gelsenkirchen - goście wygrali 3:1, choć mocno się namęczyli.

Rewanż był dla piłkarzy Guardioli już spacerkiem. 7:0 to nokaut i zarazem najwyższa porażka niemieckiego zespołu w Lidze Mistrzów.

Bilans bramek jest dla niemieckich drużyn fatalny - 17 goli straconych, a tylko trzy zdobyte.

Anglicy szturmują Ligę Mistrzów. Trzeba pamiętać, że w grze pozostaje jeszcze Manchester United, który w nieprawdopodobnych okolicznościach wyeliminował PSG.

Drużyny z awansem do ćwierćfinału Ligi Mistrzów: Ajax Amsterdam, Tottenham, Manchester United, FC Porto, Juventus, Manchester City, Liverpool, Barcelona. .

Losowanie ćwierćfinałów w piątek o godzinie 12. Transmisja w Eurosporcie 1.

Wyniki rewanżowych meczów 1/8 finału LM (gwiazdka oznacza awans):



środa, 13 marca

*FC Barcelona - Olympique Lyon 5:1 (2:0); pierwszy mecz - 0:0

Bayern Monachium - *Liverpool 1:3 (1:1); 0:0



wtorek, 12 marca

*Manchester City - Schalke 04 Gelsenkirchen 7:0 (3:0); 3:2

*Juventus Turyn - Atletico Madryt 3:0 (1:0); 0:2



środa, 16 marca

Paris Saint-Germain - *Manchester United 1:3 (1:2); 2:0

*FC Porto - AS Roma 3:1 po dogr. (1:1, 2:1); 1:2



wtorek, 5 marca

Borussia Dortmund - *Tottenham Hotspur 0:1 (0:0); 0:3

Real Madryt - *Ajax Amsterdam 1:4 (0:2); 2:1



15 marca - losowanie par ćwierćfinałowych i półfinałowych

9/10 i 16/17 kwietnia - ćwierćfinały

30 kwietnia/1 maja i 7/8 maja - półfinały

1 czerwca - finał w Madrycie