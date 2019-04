Ćwierćfinały Ligi Mistrzów. Bitwa o Anglię i hit w Manchesterze

To była magiczna noc w Turynie. Juventus pokonał Atletico Madryt 3:0 i awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Bohaterem spotkania został Cristiano Ronaldo. Portugalczyk strzelił trzy gole i w zasadzie samodzielnie poprowadził Juve do awansu.

We wtorek Liverpool rozpocznie walkę o półfinał Ligi Mistrzów. Ćwierćfinałowym rywalem The Reds będzie FC Porto. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane na Anfield, rewanż odbędzie się 17 kwietnia.

We wtorek rozpoczną się ćwierćfinały Ligi Mistrzów. W jednym z nich dojdzie do angielskiej batalii. Naprzeciwko siebie staną Tottenham i Manchester City. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane na nowym stadionie Tottenham Hotspur Stadium.

We wtorek o godzinie 21 odbędą się spotkania Tottenhamu i Manchesteru City oraz Liverpoolu z FC Porto. Dzień później Manchester United zmierzy się z Barceloną, a Ajax z Juventusem. Rewanże zaplanowano na 16 i 17 kwietnia. Pierwsze mecze półfinałowe zostaną rozegrane dwa tygodnie później, rewanże - 7 i 8 maja.

Finał 1 czerwca na Estadio Metropolitano w Madrycie.

Tottenham - Manchester City

W 11 dni oba zespoły zmierzą się ze sobą trzy razy. Tottenham przyjmie gości z Manchesteru na swoim nowym stadionie po kilkunastu miesiącach gry na Wembley (na inaugurację obiektu Koguty pokonały w Premier League Crystal Palace 2:0).



- Nowy stadion już jest dla nas jak dom. To wspaniały obiekt i czujemy się na nim komfortowo. Kibice na pewno będą za nami. To wielki i trudny mecz, ale jestem pełen zapału i myślę, że moi koledzy również - stwierdził pomocnik Tottenhamu Dele Alli, cytowany na oficjalnej stronie internetowej klubu.

Źródło: Getty Images Mauricio Pochettino zdoła przechytrzyć Pepa Guardiolę?



Menedżer londyńczyków Mauricio Pochettino wyznał, że czeka go najważniejszy mecz w karierze. - Wiem, że Pep Guardiola zdaje sobie sprawę z naszych mocnych stron. Jesteśmy odważni, lubimy atakować, grać agresywnie. Pod względem piłkarskiej jakości wygrywają zawodnicy City, ale chcemy ich pokonać - zapowiedział.



Manchester City wciąż ma szansę na cztery trofea. Zdobył już Puchar Ligi Angielskiej, dotarł do finału krajowego pucharu, a w Premier League zajmuje drugą pozycję (traci dwa punkty do Liverpoolu, który rozegrał o jeden mecz więcej).



- Nikt wcześniej nie wywalczył poczwórnej korony, dlaczego więc my mielibyśmy tego dokonać? To praktycznie niemożliwe. Taka jest prawda - oświadczył ostatnio Guardiola.

Liverpool - FC Porto

FC Porto, teoretycznie najsłabsza ekipa w tej fazie rozgrywek, będzie miało okazję do rewanżu za porażkę 0:5 w zeszłym sezonie (trzy gole wbił Senegalczyk Sadio Mane). Losy dwumeczu w 1/8 finału LM były rozstrzygnięte (w rewanżu na Anfield padł bezbramkowy wynik).



Dwie minuty i dwa gole. Barcelona zrobiła milowy krok do mistrzostwa Mistrzostwo... czytaj dalej » - Sama gra w Champions League to wspaniałe uczucie, a gdy jeszcze miałem okazję zdobyć hat-trick, byłem naprawdę szczęśliwy. To był jeden z najwspanialszych wieczorów w mojej karierze. Fantastycznie było też zagrać w finale, ale trafiliśmy na wielki Real, który zasłużył na zwycięstwo. W tym roku mamy kolejną szansę i zrobimy wszystko, żeby wznieść trofeum - zapewnił Mane.

Manchester United - Barcelona

W 2009 i 2011 roku oba zespoły walczyły w finale Ligi Mistrzów. Dwukrotnie lepsza była Barcelona, która teraz też jest w gronie głównych faworytów do triumfu. Czerwone Diabły ostatni raz w ćwierćfinale LM wystąpiły pięć lat temu. Już sam ich awans był sensacją, bo za faworyta dwumeczu w 1/8 finału uchodziło PSG (0:2, 3:1). Jesienią Manchester United męczył grą w kraju i w Europie, z pracy wyleciał Jose Mourinho. W grudniu zastąpił go Ole Gunnar Solskjear, który kolejnymi zwycięstwami zapracował na nowy, trzyletni kontrakt. W przyszłym sezonie norweski menedżer ma zabrać się za budowę nowej drużyny.



- Wierzymy, że możemy awansować, i przystąpimy do ćwierćfinałów z tym właśnie nastawieniem. Poza klubem i w mediach mówi się, że to Barcelona jest faworytem nie tylko tej pary, ale też całej Ligi Mistrzów. Ale to z naszej perspektywy nic złego. Ta świadomość, że mamy więcej do zyskania niż do stracenia może być bardzo pozytywna - powiedział agencji EFE hiszpański pomocnik Manchesteru United Juan Mata.

Źródło: Getty Images Manchester United wyeliminowało w 1/8 finału PSG

Ajax - Juventus

"Jesteśmy przekonani, że Ronaldo zagra przeciwko Ajaksowi" Na taką wiadomość... czytaj dalej » Turyńczycy w poprzedniej rundzie byli w niemałych tarapatach. W pierwszym meczu przegrali w Madrycie z Atletico 0:2, ale w rewanżu odrobili straty. Zwyciężyli 3:0 po golach Cristiano Ronaldo.

Występ Portugalczyka w Amsterdamie stał pod znakiem zapytania. 34-latek doznał urazu mięśnia w marcowym spotkaniu reprezentacji w eliminacjach mistrzostw Europy z Serbią. Według Sky Sport Italia, Ronaldo wrócił w niedzielę do treningów z zespołem.



We wtorek uczestniczył już normalnie w zajęciach i znalazł się w kadrze Starej Damy na środowy mecz. Nie wiadomo jeszcze, czy rozpocznie spotkanie w Amsterdamie w wyjściowym składzie.

Niepewny jest za to udział Giorgio Chielliniego. Dziennik "La Gazzetta dello Sport" poinformował, że lider obrony zakończył poniedziałkowy trening z kontuzją mięśnia łydki. "Jego występ jest poważnie zagrożony" - napisała gazeta.



Juventus, pędzący w Italii po ósmy tytuł z rzędu, i tak jest faworytem dwumeczu, choć Ajax nie stoi na straconej pozycji. W 1/8 finału ekipa z Amsterdamu wyeliminowała Real Madryt, obrońców trofeum (1:2 i 4:1).



Drużyna Erika ten Haga prowadzi w lidze holenderskiej. W 29 spotkaniach wbiła już sto goli, w tym 12 w ostatnich trzech meczach.



- Ajax to młody zespół, w którym nie brakuje talentów. Rywale lubią grać piłką, są naprawdę silni, to znakomici sportowcy. To, czego dokonali w Madrycie, zaskoczyło wszystkich, ale to jest Champions League, tu każdy może pokonać każdego - ocenił turyński skrzydłowy Federico Bernardeschi, cytowany na oficjalnej stronie UEFA.

Pary 1/4 finału Ligi Mistrzów wtorek, 9 kwietnia Tottenham - Manchester City, 21.00

Liverpool - FC Porto, 21.00

środa, 10 kwietnia Manchester United - Barcelona, 21.00 Ajax Amsterdam - Juventus, 21.00