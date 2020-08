Bohaterowie wrócili do Monachium. "Cała Bawaria jest z was dumna"

Piłkarze Bayernu z pucharem Europy wrócili do Monachium

Jako pierwszy z samolotu wyszedł kapitan zespołu Manuel Neuer. Bramkarz miał ze sobą ogromny puchar za zwycięstwo w Lidze Mistrzów.

- Jesteście jedną z najlepszych w historii ekip piłkarskich. Cała Bawaria jest z was dumna - powiedział Soeder.

Prezes klubu Karl-Heinz Rummenigge podziękował wszystkim nie tylko za turniej w Lizbonie (od ćwierćfinałów wszystkie mecze LM odbywały się właśnie tam), ale za cały sezon.

- Od dawna jestem w tym biznesie, ale ten turniej to było coś absolutnie wyjątkowego. Czegoś takiego jeszcze nigdy nie przeżyłem. Ostatni czas był czymś zupełnie dla nas nowym. Koronawirus, przerwa w rozgrywkach, puste stadiony. Wyobraźcie sobie, co by się działo na trybunach, gdyby siedzieli tam nasi fani - przyznał 64-letni niemiecki działacz.

Szalenie ważny Lewandowski

- Hansi, podejdź do mnie. Ty zawsze byłeś taki skromny, a w ostatnim czasie zrobiłeś kawał dobrej roboty. To dzięki tobie tu teraz stoimy z tym pucharem - zwrócił się Rummenigge do trenera.

I faktycznie - Flick jako ostatni pozował z pucharem. Najpierw dał się nacieszyć innym. A radość u piłkarzy, także u Lewandowskiego, była ogromna. Kapitan reprezentacji Polski w poniedziałek umieścił nawet w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym obok niego w łóżku znajduje się... puchar.

- Robert jest dla nas szalenie ważnym zawodnikiem, ale wielu innych również - zaznaczył Flick. "Lewy" został potrójnym królem strzelców - w Bundeslidze, Pucharze Niemiec i Lidze Mistrzów. To według ekspertów najlepszy jego sezon w karierze.

Jedyną bramkę w finale zdobył Kingsley Coman.