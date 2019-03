Lewandowski pada w polu karnym, sędzia każe mu wstać. W Monachium było gorąco

17.02 | Potrafię rozmawiać o pieniądzach. To, że je mam, to tylko dzięki ciężkiej pracy. Nigdy nic w życiu nie dostałem za darmo, nigdy nikomu nic nie zabrałem - mówił w "Faktach po Faktach" Robert Lewandowski, kapitan Bayernu Monachium i polskiej reprezentacji. Opowiadał też o tym, jak wpłynęły na niego narodziny córki. - Klara spowodowała, że jestem osobą, która zaczęła się więcej uśmiechać - przyznał.

17.02 | - Nic z tych słów nie rozumiem - stwierdził z szerokim uśmiechem. - Nie, nie jestem samotnikiem. Przyjaciel to duże słowo, więc nie chcę go nadużywać, ale na pewno mam bardzo dobrych kumpli (…). Nie lubię odnosić się do rzeczy, które są wymyślone i nie trzymają się kupy - przyznał najlepszy strzelec w historii reprezentacji Polski (55 goli).

11 minuta Robert Lewandowski padł w polu karnym po starciu z Virgilem van Dijkiem. Sędzia od razu pokazał, że rzutu karnego nie będzie.

9 minuta Ruszył do przodu Bayern, ale nic nie zdziałał. Thiago uderzył wysoko nad bramką.

6 minuta Problemy zdrowotne kapitana gości Jordana Hendersona, choć nie wygląda to na coś poważnego.

5 minuta Wciąż bez żadnej klarownej sytuacji. Nikt nie chce zaryzykować, ale ktoś w końcu będzie musiał zaatakować.

2 minuta Spokojny początek z obu stron. Gra toczy się głównie w środku pola.

1 minuta Zaczynamy!

20:59 Drużyny już na boisku, hymn Ligi Mistrzów odegrany. Pierwszy gwizdek za chwilę.

20:50 Twierdzą w obozie Liverpoolu.

20:45 Menedżer The Reds Juergen Klopp wygląda na rozluźnionego.

The boys are out at the Allianz Arena...#UCLpic.twitter.com/To4NSfDVml — Liverpool FC (@LFC) 13 marca 2019

20:43 Bayern od ośmiu meczów jest niepokonany w Lidze Mistrzów.

Bayern are unbeaten in their last 8 #UCL games... pic.twitter.com/DIEm4VcyAw — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 13 marca 2019

20:40 Do drużyny gości wraca Virgil van Dijk. To o nim z respektem wypowiadał się polski napastnik.

20:35 Składy obu ekip. W niemieckiej jedenastce, rzecz jasna, Robert Lewandowski.

Ribéry starts on the left wing for Bayern; Henderson & Milner return in central midfield for Liverpool #UCLpic.twitter.com/ALuRPCNmUb — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 13 marca 2019

20:32 I w Bayernie, i w Liverpoolu mobilizacja jest ogromna. - Cały świat będzie oglądał ten mecz, to atrakcja i dla piłkarzy, i fanów, i mediów - stwierdził trener monachijczyków Niko Kovac.