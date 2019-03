Bayern za słaby na Liverpool. Liga Mistrzów bez Lewandowskiego

W pierwszym spotkaniu na Anfield padł bezbramkowy remis. Wówczas lepsze okazje do strzelenia gola i optyczną przewagę miał Liverpool, a Bayern umiejętnie się bronił. Tym razem obraz gry miał ulec zmianie. Okazało się jednak, że ponownie lepszym zespołem byli podopieczni trenera Juergena Kloppa.

Piłkarskie szachy

Na środowy mecz do składu Bayernu po kontuzji wrócił Alaba, który zastąpił pauzującego za kartki Joshuę Kimmicha. Z kolei w Liverpoolu cieszyli się z powrotu do składu podpory obrony Holendra Virgila van Dijka.

Początek spotkania wyglądał jak piłkarskie szachy. Żadna ze stron nie chciała szybko stracić gola i ukrywała się za podwójną gardą. Jako pierwszy zaatakował Bayern, ale niecelnie strzelał Thiago Alcantara.

W 11. minucie Lewandowski padł w polu karnym po starciu z van Dijkiem. Sędzia od razu pokazał, że nie będzie rzutu karnego.

Źródło: Getty Images Pojedynek Lewandowskiego z van Dijkiem

Kosztowny błąd Neuera

Pewny awans Barcelony. Messi dogonił Lewandowskiego Barcelona... czytaj dalej » Liverpool na pierwszy strzał czekał do 25. minuty, kiedy swoich sił próbował Roberto Firmino. To było ostrzeżenie dla gospodarzy. Chwilę później Sadio Mane przejął dalekie podanie, w dziecinny sposób ograł Rafinhę i Manuela Neuera, po czym wpakował piłkę do pustej bramki. Golkiper Bayernu niepotrzebnie wyszedł do Senegalczyka na szesnasty metr. Ten gol obciąża jego konto.

Po tym ciosie Bayern długo nie mógł się pozbierać. Bawarczycy byli bezradni, a akcje kreowali głównie rywale. W 34. minucie groźnie strzelał Andrew Robertson, ale tym razem Neuer się nie pomylił.

Samobój na remis

Niespodziewanie w 39. minucie gospodarzom udało się wyrównać. Wówczas w pole karne The Reds przedarł się Serge Gnabry, ostro dośrodkował, a interweniujący Joel Matip wbił piłkę do własnej bramki. Gdyby tego nie zrobił, akcję pewnie wykończyłby biegnący obok Lewandowski.

W całym meczu polski napastnik starał się, walczył, ale osamotniony w ataku nie był w stanie wiele zrobić przy twardo grających obrońcach Liverpoolu. Kiedy już urwał się rywalom, to i tak nie potrafił wygrać w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Gola i tak by nie było, bo "Lewy" wcześniej znajdował się na spalonym.

Po zmianie stron od początku lepiej prezentowali się przyjezdni. Jako pierwszy Neuera postraszył ostrym strzałem Mohamed Salah. Bayern próbował skonstruować jakąś składną akcję, jednak z tych prób niewiele wynikało.

Źródło: PAP/EPA Van Dijk strzela drugiego gola Bayernowi

Ciosy Liverpoolu

Świetna druga połowa Liverpoolu. Bayern odpada z Ligi Mistrzów Liverpool w... czytaj dalej » Kluczowy moment meczu przyszedł w 69. minucie. To wtedy Liverpool strzelił drugiego gola po rzucie rożnym. James Milner mocno dośrodkował na środek pola karnego, najwyżej do piłki wyskoczył van Dijk i uderzeniem głową wpakował piłkę do siatki.

Po tym ciosie nie nastąpiła jakaś magiczna przemiana Bayernu. Liverpool spokojnie kontrolował wydarzenia boiskowe, od czasu do czasu groźnie kontratakując. Zespół z Wysp pogrążył mistrzów Niemiec w 84. minucie, po wspaniałym podaniu Salaha i skutecznym strzale głową Mane.

Trener The Reds Juergen Klopp zatriumfował. W przeszłości prowadził drużynę Borussii Dortmund, głównego rywala Bayernu w walce o mistrzostwo Niemiec. W 2013 roku BVB z Robertem Lewandowskim w składzie przegrała z Bawarczykami w finale Ligi Mistrzów 1:2. W środę dokonała się słodka zemsta Kloppa.

Losowanie par ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów w piątek o godzinie 12. Transmisja w Eurosporcie 1.

Drużyny z awansem do ćwierćfinału Ligi Mistrzów: Ajax Amsterdam, Tottenham, Manchester United, FC Porto, Juventus, Manchester City, Liverpool, Barcelona. .

Wyniki rewanżowych meczów 1/8 finału LM (gwiazdka oznacza awans):



środa, 13 marca

*FC Barcelona - Olympique Lyon 5:1 (2:0); pierwszy mecz - 0:0

Bayern Monachium - *Liverpool 1:3 (1:1); 0:0



wtorek, 12 marca

*Manchester City - Schalke 04 Gelsenkirchen 7:0 (3:0); 3:2

*Juventus Turyn - Atletico Madryt 3:0 (1:0); 0:2



środa, 16 marca

Paris Saint-Germain - *Manchester United 1:3 (1:2); 2:0

*FC Porto - AS Roma 3:1 po dogr. (1:1, 2:1); 1:2



wtorek, 5 marca

Borussia Dortmund - *Tottenham Hotspur 0:1 (0:0); 0:3

Real Madryt - *Ajax Amsterdam 1:4 (0:2); 2:1



15 marca - losowanie par ćwierćfinałowych i półfinałowych

9/10 i 16/17 kwietnia - ćwierćfinały

30 kwietnia/1 maja i 7/8 maja - półfinały

1 czerwca - finał w Madrycie