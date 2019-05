Barcelona znokautowała. Liverpool straszył, ale padł na Camp Nou

Barcelona gotowa na The Reds

Rywalem Barcelony w walce o półfinał Ligi Mistrzów będzie Manchester United. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane w środowy wieczór na stadionie Old Trafford. Rewanż w Barcelonie odbędzie się 16 kwietnia.

Barcelona i Liverpool po pięć razy zdobywały Puchar Europy. W obecnym sezonie oba zespoły także spisują się doskonale. Barca już zdobyła mistrzostwo Hiszpanii, a ekipa The Reds zapewne do końca sezonu będzie walczyć o mistrzostwo Anglii z Manchesterem City. Europejscy giganci potrafią grać ofensywny, dynamiczny i piękny dla oka futbol. Ich konfrontacja zapowiadała się wyśmienicie. I nie zawiodła fanów futbolu.

Ofensywny Liverpool

- Nie będziemy grać z Barceloną na remis, ale to nie byłby najgorszy wynik na świecie - przyznał przed spotkaniem trener Liverpoolu Juergen Klopp.

Faworytem starcia na Camp Nou byli gospodarze, ale to jednak przyjezdni, zgodnie z zapowiedziami swojego szkoleniowca, okazali się stroną przeważającą w pierwszych fragmentach gry. Szybkie akcje The Reds były skutecznie powstrzymywane przez defensywę FCB.

Miejscowi najgroźniejsze akcje stworzyli po kontrach ze środka pola. Jako pierwszy bliski sukcesu był Leo Messi, ale w ostatniej chwili jego strzał został zablokowany. Chwilę później uderzenie Coutinho obronił Alisson.

Piękny gol Barcy

Barcelona pozwoliła wyszumieć się przyjezdnym i nagle wyprowadziła precyzyjny cios. Piłka jak po sznurku powędrowała na linii Arturo Vidal - Messi - Jordi Alba, ten ostatni posłał doskonałe podanie w pole karne gości, a tam wybiegający zza pleców obrońców Luis Suarez wślizgiem wpakował futbolówkę do siatki. Po tym golu dłonie same składały się do oklasków.

Źródło: Getty Images Gol Suareza był bardzo efektowny

Po bramce piłkarze Dumy Katalonii nabrali pewności siebie i próbowali podwyższyć wynik. Z kolei Liverpool potrzebował chwili, by opanować nerwy. W 34. minucie Sadio Mane miał świetną okazję po podaniu Jordana Hendersona, ale chybił z około jedenastu metrów. Mimo prób z obu stron do przerwy wynik nie uległ zmianie.

Ataki The Reds, trafienia Messiego

Po zmianie stron znowu jako pierwsi zaatakowali goście. Strzelał Henderson, ale Marc-Andre ter Stegen był na posterunku. Kilka minut później formę niemieckiego golkipera sprawdził Mohamed Salah. Liverpool cisnął, Barcelona była w odwrocie. W 59. minucie składną akcję zespołową powinien na gola zamienić James Milner, ale trafił prosto w bramkarza.

Źródło: PAP/EPA Akcje Messiego i Salaha elektryzowały publiczność

Kiedy wydawało się, że bramka dla angielskiej drużyny jest tylko kwestią czasu, gospodarze podwyższyli prowadzenie. Szybka wymiana piłki najpierw doprowadziła do poprzeczki po strzale Suareza, a następnie do dobitki Messiego na pustą bramkę.

Barca starała się dobić rywala i udało się w 82. minucie. Wówczas Messi kapitalnie wykonał rzut wolny, a piłka po jego strzale wylądowała w samym okienku bramki Ter Stegena. To 600. bramka argentyńskiej gwiazdy w barwach Barcelony!

The Reds mogli jeszcze zdobyć gola kontaktowego, jednak Salah w wybornej sytuacji trafił w słupek. Z kolei Ousmane Dembele powinien trafić na 4:0, ale fatalnie skiksował tuż przed bramką Liverpoolu.

Rewanż na Anfield we wtorek 7 maja.

BARCELONA - LIVERPOOL 3:0 (1:0)

bramki: Luis Suarez (26), Leo Messi (75, 82)