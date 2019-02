Jeden Szczęsny to za mało. Solidna zaliczka Atletico

W ramach rozgrzewki przed meczem na Wanda Metrapolitano Juve w piątek wygrało w lidze z Frosinone 3:0. - Wygląda na to, że po drobnym kryzysie wróciliśmy do wysokiej formy. To ważne, bo wchodzimy w decydującą fazę sezonu - komentował szkoleniowiec turyńczyków Massimiliano Allegri.

Atletico w ramach przetarcia przed Ligą Mistrzów wygrało w sobotę z Rayo Vallecano 1:0. To zwycięstwo napawało optymizmem, bo zostało odniesione po dwóch ligowych porażkach. Tak więc oba zespoły w dobrych nastrojach przystępowały do konfrontacji w Champions League.

Źródło: Getty Images Szczęsny miał dużo roboty

Wyczyny Ronaldo

Środowe spotkanie w Madrycie było pierwszym występem Cristiano Ronaldo w stolicy Hiszpanii od momentu jego letniego transferu z Realu Madryt do drużyny mistrza Włoch. W barwach Królewskich Portugalczyk w 31 meczach strzelił lokalnemu rywalowi aż 22 gole.

To właśnie Ronaldo jako pierwszy zagroził bramce rojiblancos. Jego uderzenie z rzutu wolnego z najwyższym trudem obronił Jan Oblak. Bliski szczęścia był także po strzale głową Leonardo Bonucci.

Twardy mecz

Kapitalny finisz Manchesteru City. Wygraną wyszarpał w dziesiątkę Trudna przeprawa... czytaj dalej » Gospodarze z czasem zaczęli się odgryzać. Po raz pierwszy Wojciech Szczęsny musiał interweniować w 15. minucie, po płaskim uderzeniu Thomasa. W innych akcjach bramkarz Juve pewnie złapał futbolówkę po zagraniu piętą Koke i wypił piłkę na róg po ostrym strzale Antoine Griezmanna.

Po drugiej stronie boiska Oblak nie miał problemów z obroną przy próbie Paulo Dybali.

Zgodnie z przewidywaniami od początku meczu było bardzo dużo walki, przepychanek i fauli. Nikt nie odstawiał nogi i często na murawie leżał poturbowany zawodnik. Niestety, finezji było w Madrycie znacznie mniej.

Szczęsny w opałach

W drugiej połowie gospodarze jako pierwsi poważnie zagrozili bramce Starej Damy. Po kapitalnym podaniu Griezmanna Diego Costa znalazł się sam na sam ze Szczęsnym, ale fatalnie przestrzelił. Polski bramkarz tylko odprowadził piłkę wzrokiem. To powinien być gol.

Źródło: Getty Images Szczęsny triumfował po obronie strzału Griezmanna

Chwilę później to Szczęsny uratował Juventus, kiedy popisał się kapitalną paradą po lobie Griezmanna. Piłka muśnięta przez golkipera wylądował na poprzeczce. Polak triumfował i zbierał gratulacje od kolegów z obrony.

Bramki dla Atletico

W 70. minucie miejscowi kibice ucieszyli się po golu Alvaro Moraty. Powtórki VAR wykazały jednak, że Hiszpan faulował przed strzałem Giorgio Chielliniego i sędzia anulował bramkę.

Co się odwlecze, to nie uciecze. W 78. minucie Jose Gimenez wpakował piłkę do siatki Juve po rzucie rożnym. Jakby tego było mało, to pięć minut później Diego Godin podwyższył na 2:0. Trybuny oszalały z radości. Juventus do końca meczu starał się strzelić bramkę kontaktową, ale nie zmienił już niekorzystnego wyniku.

Wyniki 1/8 finału Ligi Mistrzów:

środa, 20 lutego

Schalke Gelsenkirchen - Manchester City 2:3 (2:1)

Atletico Madryt - Juventus Turyn 2:0 (0:0)

wtorek, 19 lutego

Olympique Lyon - Barcelona 0:0

Liverpool - Bayern Monachium 0:0

środa, 13 lutego

Tottenham - Borussia Dortmund 3:0 (0:0)

Ajax Amsterdam - Real Madryt 1:2 (0:0)

wtorek, 12 lutego

Manchester United - PSG 0:2 (0:0)

AS Roma - FC Porto 2:1 (0:0)