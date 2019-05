Alisson Becker. Rok i dwa cuda z Barceloną

Zobacz, co powiedział menedżer Liverpoolu Juergen Klopp po porażce jego zespołu z Barceloną (0:3) w pierwszym meczu półfinału Ligi Mistrzów. Rewanż zostanie rozegrany we wtorek 7 maja.

Trener Liverpoolu, Juergen Klopp w samych zachwytach wypowiedział się na temat półfinału Ligi Mistrzów z Barceloną. The Reds pokonali Blaugranę 4:0 i zagrają w finale rozgrywek po raz drugi z rzędu.

Klopp o decydującym golu: o mój Boże, to było genialne - Nie potrafię... czytaj dalej » Przed rokiem Brazylijczyk, reprezentując jeszcze barwy Romy, też zatrzymał Dumę Katalonii, a jego koledzy odrobili trzybramkową stratę.

To była największa niespodzianka ubiegłorocznej edycji Ligi Mistrzów. W pierwszym ćwierćfinałowym meczu na Camp Nou Barcelona pokonała rzymian 4:1 i do rewanżu przystąpiła bardzo pewna siebie.

W Italii górą byli jednak gospodarze, w których bramce bezbłędny okazał się Alisson. Na wysokości zadania stanęły też formacje ofensywne i po zwycięstwie 3:0 to Roma mogła cieszyć się z awansu. Tamtym meczem bramkarz znacząco przybliżył się do transferu do Liverpoolu, którego fani i sztab nie chcieli dłużej oglądać między słupkami winnego porażki w finale z Realem Madryt Lorisa Kariusa.

Alisson Becker - pięć kluczowych akcji

Minął rok, a sytuacja się powtórzyła. Zespół Alissona w fazie pucharowej Ligi Mistrzów ponownie wysoko przegrał na Camp Nou (0:3), by następnie w fantastyczny sposób odrobić stratę u siebie.

Liverpool wygrał 4:0.

We wtorkowym półfinale Brazylijczyk popisał się aż pięcioma kluczowymi interwencjami, bez których pogoń i awans The Reds nie byłyby możliwe. W pierwszej połowie Brazylijczyk poradził sobie z niebezpiecznymi strzałami Philippe'a Coutinho i Luisa Suareza. Tuż przed przerwą zwycięsko wyszedł też z pojedynku z Jordim Albą i tę interwencję należy chyba uznać za najważniejszą.

Źródło: Getty Images Alisson zatrzymał Jordiego Albę

Nie oznacza to jednak, że w drugiej połowie bramkarz Liverpoolu miał mniej pracy. Kolejnym świetnym podaniem popisał się Leo Messi, ale 26-latek znów zatrzymał strzał Suareza.

Przy prowadzeniu gospodarzy 3:0 swojej szansy doczekał się kapitan Barcelony. Argentyńczyk z zaledwie kilku metrów, choć i dość ostrego kąta, trafił jednak prosto w Alissona.

Źródło: Getty Images Messi też nie pokonał Alissona

Wygrać Ligę Mistrzów

- Czuję się niesamowicie po takim występie, w takim meczu. Barcelonę udało mi się wyeliminować już przed rokiem, z Romą. Udane interwencje? To moja praca. Cieszę się, że mogłem pomóc moim kolegom – powiedział po spotkaniu na Anfield Alisson.

- Spełniło się moje marzenie. Teraz naszym celem jest zwycięstwo w finale Ligi Mistrzów. Ciężko pracowaliśmy w tym roku i byliśmy na Barcelonę gotowi. W pierwszym meczu rywale zmarnowali doskonałą okazję na 4:0, a odrobienie takiej straty byłoby już piekielnie trudne. W odrobienie trzech goli wierzyliśmy. Za nami wspaniały wieczór, ale to jeszcze nie koniec emocji – podkreślił 35-krotny reprezentant Brazylii.

Liverpool - Barcelona 4:0 (1:0)

Bramki: Origi (7, 79), Wijnaldum (54, 56)

Pierwszy mecz: 3:0 dla Barcelony. Awans: Liverpool

Liverpool: Alisson Becker - Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson (46. Georginio Wijnaldum) - Jordan Henderson, Fabinho, James Milner - Xherdan Shaqiri (90. Daniel Sturridge), Sadio Mane, Divock Origi (85. Joe Gomez).

Barcelona: Marc-Andre ter Stegen - Sergi Roberto, Gerard Pique, Clement Lenglet, Jordi Alba - Arturo Vidal (75. Arthur), Sergio Busquets, Ivan Rakitić (80. Malcom) - Lionel Messi, Luis Suarez, Philippe Coutinho (60. Nelson Semedo).