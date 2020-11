Ajax zdziesiątkowany. Piłkarze z zakazem wyjazdu na mecz

Krychowiak liczy na niespodziankę. "Wszystko zależy od nas" To będzie dla... czytaj dalej » Jak zaznaczono, chodzi o zawodników z pierwszej drużyny oraz juniorów.

Nazwiska chorych zawodników, którzy mieli pozytywny wynik testu na COVID-19, nie zostały ujawnione.

Według holenderskich mediów w 17-osobowym składzie, który przyleciał do Danii, nie ma m.in. takich zawodników jak: Andre Onana, Maarten Stekelenburg, Dusan Tadić, Davy Klaassen, Ryan Gravenberch.

Jedynym bramkarzem w ekipie trenera Ten Haga jest Kjell Scherpen.

"Nie pozwolono im wjechać do Danii"

Głos w całej sprawie na poniedziałkowej konferencji prasowej zabrał też trener ekipy z Amsterdamu Ten Hag.

- Niektórzy z tych piłkarzy mogą grać w Holandii, ale nie w Danii. Nie znam dokładnie przepisów. Wiem tylko, że kilku zawodnikom nie pozwolono wjechać do Danii. To trochę dziwne. Usłyszeliśmy to dziś rano, a ostatnia decyzja została podjęta po południu, tuż przed wyjazdem. Nie mogę nic powiedzieć o dokładnych powodach absencji - oznajmił 50-letni szkoleniowiec.

Dziennik "De Telegraaf" podał, że z powodu wątpliwości co do dokładności testów kolejne badania wykonano w poniedziałek. Być może niektórzy z graczy - po uzyskaniu rezultatu negatywnego - będą mogli dołączyć do drużyny w dniu spotkania, o ile zgodzi się na to UEFA.

- Mam nadzieję, że we wtorek część z nich będzie mogła dołączyć do zespołu. Cały czas nad tym pracujemy. Wszystko związane jest z przeprowadzaniem testów. Wszystko, co mogę powiedzieć, to fakt, że piłkarze, których to dotyczy, są zdrowi. Przynajmniej w takim sensie, że nie mają żadnych objawów ani dolegliwości - zapewnił Ten Hag.

- Oczywiście z punktu widzenia fair-play to niesprawiedliwe, że niektórzy nie będą mogli zagrać w tym meczu. Ale staramy się sobie z tym radzić najlepiej, jak potrafimy. Mamy mocną drużynę, dlatego koncentrujemy się na meczu. To jest najważniejsze - oznajmił 20-letni obrońca amsterdamczyków PerrSchuurs.

Amen. #UCL#midaja — AFC Ajax (@AFCAjax) November 2, 2020

Zagrają o pierwsze zwycięstwo

Wtorkowy mecz Ajaksu z Midtjylland odbędzie się w ramach trzeciej kolejki grupy D Ligi Mistrzów. Na inaugurację holenderski zespół przegrał u siebie z Liverpoolem 0:1 (triumfator rozgrywek z 2019 roku), a następnie zremisował we Włoszech z Atalantą Bergamo 2:2.

W tabeli prowadzi Liverpool (6 pkt), przed Atalantą (4), Ajaksem (1) i Midtjylland (0).