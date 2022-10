Niezwykłe spotkanie po meczu Realu w Warszawie

Ilja Kostusewycz został bardzo ciężko dotknięty przez los. Rodzice chłopca zginęli podczas ostrzału Mariupola przez wojska rosyjskie.

Luka spotyka Ilję

Jeszcze kiedy chłopczyk przebywał w Ukrainie, komunikował się z Modriciem za pomocą wideokonferencji. W końcu udało się doprowadzić do ich spotkania twarzą w twarz.

Siedmiolatek przyjechał do Warszawy ze swoimi opiekunami i chorwackim piłkarzem Dario Srną, byłym kolegą Modricia z kadry, niegdyś graczem Szachtara. Z Modriciem spotkał się tuż po meczu, który rozegrano przy Łazienkowskiej.

Chłopiec zamienił kilka zdań z wybitnym zawodnikiem i podarował mu wyjątkowy prezent. Wicemistrz świata otrzymał od siedmiolatka opaskę wykonaną ze stali wyprodukowanej w fabryce Azowstal. To w tym miejscu doszło do heroicznej obrony ukraińskich wojsk przed rosyjskim agresorem.

W rewanżu Modrić podarował chłopcu swoją koszulkę meczową z autografem.