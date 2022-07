Szachtar w Warszawie i to nie tylko w Lidze Mistrzów. "Spodziewamy się kompletu"

Przygotowania Realu Madryt do starcia z Szachtarem

Mecze Ligi Mistrzów w Warszawie. Szachtar zarobi na biletach, zyskają kibice Legii Szachtar Donieck... czytaj dalej » Szachtar w Doniecku nie gra od 2014 roku, gdy region Donbasu został zaatakowany przez prorosyjskich separatystów, a piękny stadion, który był areną Euro 2012, został zniszczony.

Mimo wielu trudności drużyna cały czas prezentuje bardzo wysoki poziom i regularnie występuje w Lidze Mistrzów.

Wiosną meczów nie było

Przed wybuchem wojny 24 lutego zespół rozgrywał spotkania ligowe oraz te w europejskich pucharach we Lwowie i w Kijowie. Teraz sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana. Działania zbrojnie toczą się nieustannie i każdy region jest zagrożony. Runda wiosenna w Ukrainie nie odbyła się ze względów bezpieczeństwa.

Od kilku tygodni pojawiały się informacje, że Szachtar, który jako mistrz kraju ma bezpośrednią promocję do Ligi Mistrzów, mecze w tych zmaganiach będzie rozgrywał w Polsce. "Domowe" spotkania będą odbywać się na stadionie Legii przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie.

Wkrótce rozpocznie się dystrybucja biletów.

- Najpierw do sprzedaży trafią pakiety Ligi Mistrzów. Będzie to karnet na trzy mecze domowe w tych rozgrywkach. Przewidujemy, że dystrybucja rozpocznie się w dniach 8-10 sierpnia - wyjaśnia eurosport.pl dyrektor do spraw strategii i komunikacji w Szachtarze Jurij Swiridow

Władze Legii informowały, że posiadacze karnetów na spotkania stołecznego klubu będą mieli pierwszeństwo w zakupie pakietów. Okazuje się, że to nie wszystko.

- Także posiadacze karnetów Szachtara będą uprzywilejowani. Dla całej tej grupy obowiązuje również specjalna cena pakietu z rabatem. Po pierwszym etapie sprzedaży, która potrwa około 10-14 dni, pakiety Ligi Mistrzów będą mogli kupić pozostali zainteresowani. Sprzedaż będzie ogólnodostępna. Będzie także prowadzona sprzedaż biletów na pojedyncze mecze, ale rozpocznie się ona, gdy będziemy znali terminarz - mówi Swiridow.

Stadion przy Łazienkowskiej może pomieścić prawie 32 tysiące widzów. - Oczekujemy, że na trzech spotkaniach w Lidze Mistrzów w Warszawie będzie komplet - przyznaje.

Ukraińska ekstraklasa też w stolicy

Na razie nie jest pewne, czy i kiedy wystartuje ukraińska ekstraklasa.

- Z tego, co wiemy na ten moment, nasza liga powinna się rozpocząć w dniach 23-24 sierpnia. Mamy zamiar rozpocząć sezon w Kijowie, tam zagrać jeden-dwa mecze. Potem planujemy też występy we Lwowie. Niektóre spotkania ligowe mogą być także rozgrywane w Warszawie - informuje nas przedstawiciel Szachtara.

Terminarz meczów ukraińskiego klubu w Lidze Mistrzów będzie znany po losowaniu grup, które odbędzie się 25 sierpnia. Faza grupowa rozpocznie się 6 września i potrwa do 2 listopada.