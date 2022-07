Lech rozpoczyna walkę o Ligę Mistrzów. Trudny rywal na początek

Po siedmiu latach lechici znów zaczynają walkę o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. W 2015 roku ta próba zakończyła się fiaskiem, ale na pocieszenie pozostała gra w Lidze Europy. W tym sezonie też nie będzie łatwo, bo już w pierwszej rundzie eliminacji Kolejorz trafił na mistrza Azerbejdżanu, Karabach Agdam.

Nieco ponad dekadę temu przedstawiciele tego kraju nie robili na polskich zespołach większego wrażenia, ale później ten stan rzeczy zupełnie się zmienił. Azerowie, prowadzeni od 14 lat przez Gurbana Gurbanowa, wyeliminowali już między innymi Wisłę Kraków, Piasta Gliwice czy Legię Warszawa, a chociażby legionistów w 2020 roku, w drodze do Ligi Europy, pokonali na wyjeździe aż 3:0.

Źródło: Getty Images Karabach Agdam to aktualny mistrz Azerbejdżanu

John van den Brom: spoglądam na to spotkanie z optymizmem

Dlatego też nowy trener Lecha, który na stanowisku szkoleniowca zastąpił Macieja Skorżę, z szacunkiem odnosi się do najbliższego przeciwnika. Zmora polskich klubów. Karabach już trzy razy zamykał drzwi do Europy Lech Poznań zagra... czytaj dalej »

- Jest to drużyna regularnie grająca w fazie grupowej europejskich pucharów, rok temu grali w fazie grupowej Ligi Konferencji. Poza tym są mistrzem swojego kraju i z tego tytułu należy im się szacunek - powiedział John van den Brom na przedmeczowej konferencji.

- Wiemy o jakości różnych zawodników, znamy też ich słabości. Jest to drużyna podobna do Lecha w tym sensie, że jest ona gotowa. My dokonaliśmy zaledwie kilku zmian, z tego co wiem, od nich odszedł tylko jeden zawodnik. I mają też trenera, który pracuje już w tym klubie od wielu lat, co nie jest bez znaczenia - dodał.

- Chcemy wyjść na boisko i walczyć. Ja sam jestem ciekaw jak to jutro będzie wyglądać. Spoglądam na to spotkanie z optymizmem. Wykonaliśmy kawał ciężkiej pracy, ale - co najważniejsze - trenowaliśmy bardzo dobrze - podkreślił Holender.

- Lepiej jest, gdy można przygotowywać się do meczu przez tydzień. Natomiast jeśli chcesz grać w europejskich pucharach, musisz być przygotowany na dwa mecze w tygodniu. Dwa lata temu byliśmy w podobnej sytuacji, graliśmy w Lidze Europy, ale wtedy nie najlepiej nam się wiodło w ekstraklasie. Teraz mamy lepszy zespół niż dwa lata temu, ale też więcej doświadczenia - przyznał z kolei najlepszy strzelec Lecha w poprzednim sezonie, czyli Mikael Ishak.

Źródło: PAP Mikael Ishak i John van den Brom podczas konferencji prasowej przed meczem z Karabachem

Lech Poznań - Karabach Agdam. Kiedy i o której godzinie mecz?

Pierwszy mecz Lecha z Karabachem odbędzie się we wtorek, 5 lipca w Poznaniu. Początek o 20.00. Jak poinformował rzecznik prasowy klubu Maciej Henszel, na spotkanie sprzedano już 23 tysiące biletów.

Rewanż zaplanowano na 12 lipca.

Jeżeli mistrzowie Polki nie poradzą sobie z Azerami, nie odpadną z europejskich pucharów. Wówczas pozostanie im jednak walka w teoretycznie najsłabszej Lidze Konferencji. W drugiej rundzie eliminacji do fazy grupowej tych rozgrywek spotkają się z przegranym z rywalizacji pomiędzy Slovanem Bratysława z gruzińskim Dinamo Batumi.

Program pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzów:

wtorek, 5 lipca

Pyunik Erywań (Armenia) - CFR Cluj (Rumunia) (godz. 18.00)

Malmoe FF (Szwecja) - Vikingur Reykjavik (Islandia) (19.00)

Łudogorec Razgrad (Bułgaria) - Sutjeska Niksic (Czarnogóra) (19.45)

Ballkani Suva Reka (Kosowo) - Żalgiris Wilno (Litwa) (20.00)

The New Saints (Walia) - Linfield FC (Irlandia Płn.) (20.00)

Lech Poznań - Karabach Agdam (Azerbejdżan) (20.00)

Shamrock Rovers (Irlandia) - Hibernians (Malta) (20.30)

FK Shkupi (Macedonia Płn.) - Lincoln FC (Gibraltar) (20.45)

środa, 6 lipca

Toboł Kostanaj (Kazachstan) - Ferencvarosi TC (Węgry) (16.00)

HJK Helsinki (Finlandia) - FK RFS (Łotwa) (18.00)

Bodoe/Glimt (Norwegia) - KI Klaksvik (Wyspy Owcze) (18.00)

Dudelange (Luksemburg) - KF Tirana (Albania) (19.30)

Zrinjski Mostar (Bośnia i H.) - Sheriff Tyraspol (Mołdawia) (20.00)

NK Maribor (Słowenia) - Szachtior Soligorsk (Białoruś) (20.15)

Slovan Bratysława (Słowacja) - Dinamo Batumi (Gruzja) (20.30)