Bayern walczy o przetrwanie, trudna sytuacja Chelsea. Przed nami rewanżowe mecze Ligi Mistrzów

Dwa mecze zaplanowano na wtorek. Już wtedy może okazać się, że półfinały odbędą się bez triumfatorów dwóch poprzednich edycji rozgrywek. Chelsea w pierwszym spotkaniu przegrała u siebie z Realem 1:3, Bayern niespodziewanie dał się pokonać na wyjeździe ekipie Villarreal.

Bayern - Villarreal. Kiedy rewanżowy mecz 1/4 finału Ligi Mistrzów?

"Co jest nie tak z Lewandowskim?". Niemcy oniemieli Robert... czytaj dalej » W Hiszpanii zaskakujący był nie tylko wynik, ale też fakt, że to Villarreal dyktował warunki. Gospodarze mieli znacznie więcej okazji bramkowych i gdyby byli skuteczniejsi, przed rewanżem znaleźliby się w znacznie korzystniejszej sytuacji.



Hiszpańska prasa skomentowała później, że "Villarreal pozwolił ujść Bayernowi z życiem". - Tworzymy historię, ale to nie jest pierwszy ćwierćfinał tego klubu. Marzy nam się udany mecz rewanżowy. Trzeba zrobić kolejny krok naprzód, wymagać od siebie jeszcze więcej - podkreślił trener Unai Emery.



Prowadzący Bawarczyków Julian Nagelsmann nie krył z kolei, że porażka w Hiszpanii była zasłużona.



- Nie wyglądało to dobrze. W pierwszej połowie brakowało nam siły w defensywie i okazji bramkowych. W drugiej mecz był szalony. Straciliśmy kontrolę, bo desperacko próbowaliśmy wyrównać, ale mogliśmy stracić jeszcze dwa gole - ocenił.



Villarreal walczy o drugi w historii awans do półfinału Champions League. Wcześniej grał w tej rundzie w sezonie 2005/06, w debiucie klubu w tych rozgrywkach. Z kolei Bayern w najlepszej czwórce turnieju grał ostatnio w sezonie 2019/20, w którym sięgnął po trofeum.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski nie radził sobie z obrońcami Villarreal

Mecz Bayern Villarreal odbędzie się we wtorek o godzinie 21.00.

Real Madryt - Chelsea. Kiedy rewanżowy mecz 1/4 finału Ligi Mistrzów?

Bardziej skomplikowana jest sytuacja obrońców tytułu. Chelsea przed tygodniem u siebie zawiodła. Real zwyciężył dzięki hat-trickowi znajdującego się w znakomitej formie Francuza Karima Benzemy.

- Jeśli w rewanżu zagramy tak samo, jak w pierwszym meczu, to nie mamy żadnych szans. Jeśli coś uda się zmienić, to kto wie, choć i tak potrzebujemy trzech goli. A jak często się tyle strzela Realowi? - podsumował niemiecki szkoleniowiec londyńczyków Thomas Tuchel.

Spotkanie w Madrycie poprowadzi Szymon Marciniak, Liverpool i Benfica zagrają w środę.

Mecz Real Madryt - Chelsea odbędzie się we wtorek o 21.00.

Źródło: Getty Images Benzema strzelił trzy gole



Atletico Madryt - Manchester City i Liverpool - Benfica. Kiedy rewanżowe mecze 1/4 finału Ligi Mistrzów?

Liverpool wygrał w Lizbonie. Czekał na taki mecz od 38 lat Liverpool bliżej... czytaj dalej » Tylko jedną bramkę zaliczki ma mistrz Anglii Manchester City, który w ubiegłym tygodniu pokonał u siebie Atletico Madryt 1:0. W niedzielę podopieczni hiszpańskiego trenera Josepa Guardioli zremisowali u siebie z Liverpoolem 2:2 w trudnym meczu, który ostatecznie może zdecydować, czy obronią tytuł.



Szkoleniowiec Atletico Diego Simeone wierzy, że strata z Manchesteru jest do odrobienia.



- To pewnie najlepszy zespół na świecie, w rewanżu zagra pewnie tak samo, jak w pierwszym spotkaniu. Za to my coś zmienimy. Jeśli będziemy ciężko pracować i zachowamy pokorę, będziemy konkurencyjni. Zobaczymy, co uda się wywalczyć - powiedział Argentyńczyk.



W dogodnym położeniu jest też Liverpool. Piłkarze prowadzeni przez Juergena Kloppa zagrają przed własną publicznością z Benficą Lizbona, której na wyjeździe ograli 3:1.

Mecz Liverpool - Benfica odbędzie się w środę o 21.00. Mecz Atletico - Manchester City także w środę o 21.00.

W półfinałach zwycięzca pary Bayern - Villarreal trafi na Liverpool lub Benficę, a lepszy zespół dwumeczu Chelsea - Real zmierzy się z Manchesterem City lub Atletico.

Finał zaplanowany jest na 28 maja w podparyskim Saint-Denis.

Liga Mistrzów 2022: terminarz - program meczów 1/4 finału

wtorek, 12 kwietnia

Bayern Monachium - Villarreal 21.00 (pierwszy mecz 0:1)

Real Madryt - Chelsea 21.00 (pierwszy mecz 3:1)



środa, 13 kwietnia

Liverpool - Benfica 21.00 (pierwszy mecz 3:1)

Atletico Madryt - Manchester City 21.00 (pierwszy mecz 0:1)



półfinały

Manchester City/Atletico Madryt - Chelsea/Real Madryt

Benfica/Liverpool - Villarreal/Bayern Monachium



finał - 28 maja w Saint-Denis