Zostało szesnastu najlepszych. Ściągawka przed 1/8 finału Ligi Mistrzów

Na placu boju pozostało 16 najlepszych drużyn Starego Kontynentu. Nie ma wśród nich Juventusu Wojciecha Szczęsnego i Arkadiusza Milika, nie ma również Barcelony i Roberta Lewandowskiego. Jedynym hiszpańskim przedstawicielem w tym gronie jest obrońca trofeum Real Madryt. Po dwie drużyny mają Portugalczycy i Włosi. Piąty raz w sześciu ostatnich sezonach w 1/8 finału wystąpi komplet zespołów z Anglii. Czterema ekipami mogą pochwalić się też Niemcy. Oto wszystkie pary i najważniejsze dane.

AC MILAN - TOTTENHAM

Mistrz Włoch, który po raz pierwszy od sezonu 2013/2014 awansował do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, w tym roku przez ponad miesiąc nie potrafił wygrać żadnego meczu. Zła seria trwała siedem spotkań i została przerwana dopiero w ostatni piątek, w spotkaniu z Torino. Londyńczycy z kolei niedawno ograli Manchester City, ale też doznali klęski z Leicester. Dobre mecze przeplatają bardzo złymi. Mimo to wydają się być faworytem tego dwumeczu.

PSG - BAYERN

Bayern, który po raz 15. z rzędu wystąpi w 1/8 finału, miał chwilowy kryzys na początku rundy wiosennej, kiedy zremisował trzy mecze z rzędu. Jednak w późniejszych trzech był zwycięski i strzelił w nich 11 goli, a Kingsley Coman trzy w dwóch ostatnich meczach. Z większymi problemami boryka się francuski klub - do wtorkowego meczu przystąpi po dwóch porażkach z rzędu, a z powodu urazu nie wystąpi Kylian Mbappe. Trener Christophe Galtier znalazł się pod presją.

Ostatnio zespoły te rywalizowały ze sobą w kwietniu 2021 roku w ćwierćfinale LM. W Monachium paryżanie wygrali 3:2, w stolicy Francji lepszy był Bayern - wygrał 1:0.

CLUB BRUGGE - BENFICA

Bruggia, która jest pierwszą od siedmiu lat belgijską drużyną w najlepszej "16" Ligi Mistrzów, w pięciu z sześciu spotkań w grupie zachowała czyste konto. Klubowi słabo jednak szło na ligowym podwórku i zarząd zmienił trenera. Scott Parker w styczniu przejął pałeczkę od byłego pomocnika Stoke i West Bromwich Albion, Carla Hoefkensa.

Z kolei klub ze stolicy Portugalii w momencie zakończenia fazy grupowej był, obok PSG, jedynym, który nie poniósł ani jednej porażki w meczach o stawkę od początku sezonu. Obecnie ma za sobą dwa niepowodzenia, oba ze Sportingiem Braga - w lidze 0:3 i w Pucharze Portugalii po rzutach karnych. Do meczów z Belgami przystąpi już bez wytransferowanego do Chelsea mistrza świata Enzo Fernandeza.

BORUSSIA DORTMUND - CHELSEA

BVB utrzymała w składzie swoje młode gwiazdy (Jude'a Bellinghama i Youssoufę Moukoko), a po walce z nowotworem do składu wrócił Sebastian Heller. Efekt? Zwycięstwo we wszystkich sześciu spotkań o stawkę od początku 2023 roku. Londyńczycy natomiast w ośmiu meczach w styczniu i lutym zwyciężyli tylko raz. Mało tego, The Blues nie strzelili gola w siedmiu z ostatnich dwunastu meczów, a w pozostałych pięciu trafiali do siatki rywali tylko sześć razy.

LIVERPOOL - REAL MADRYT

W Premier League The Reds zawodzą na całej linii. Magia Juergena Kloppa wyraźnie przestała działać. 55-latek ósmy sezon pracuje w klubie z Anfield, ale teraz drużyna prezentuje się zdecydowanie najgorzej. Ratunkiem jest Liga Mistrzów. Już w 1/8 dojdzie do rewanżu za ubiegłoroczny finał. Wtedy po kapitalnym występie bramkarza Thibauta Courtois zwyciężyli Królewscy (1:0), którzy jeszcze nigdy nie odpadli w fazie grupowej LM, a teraz dodatkowo bronią honoru całej Hiszpanii. Do rywalizacji w swoich ulubionych rozgrywkach (wygrali je 14 razy) przystąpią podbudowani zdobyciem klubowego mistrzostwa świata.

EINTRACHT - NAPOLI

Drużyna z Frankfurtu, która w ubiegłym sezonie wygrała Ligę Europy, po raz pierwszy w historii przystępuje do tej fazy najcenniejszych klubowych rozgrywek. Napoli, jedyny z 16 pozostających w grze klubów z Polakami w kadrze, czekało na występ w 1/8 finału LM od sezonu 2019/20. I są faworytem tego dwumeczu. W Serie A grają jak z nut, ogółem wygrali 17 z ostatnich 18 meczów i mają aż 15 punktów przewagi nad drugim Interem.

Smaczkiem dwumeczu będzie pojedynek snajperów - Francuza Randala Kolo Muaniego, autora sześciu goli w pięciu ostatnich meczach, oraz Nigeryjczyka Victora Osimhena, z 17 trafieniami lidera strzelców ligi włoskiej.

RB LIPSK - MANCHESTER CITY

Do ostatniej porażki z rewelacyjnym Unionem Berlin piłkarze Marco Rose'a byli niepokonani w 18 meczach (14 zwycięstw, cztery remisy). The Citizens w Premier League zbliżyli się do liderującego Arsenalu na trzy punkty i już w najbliższą środę zmierzą się w bezpośrednim starciu. O 1/8 finału, w której wystąpią dziesiąty raz z rzędu, pomyślą po tym spotkaniu.

INTER - FC PORTO

Po wyprzedzeniu w grupie Barcelony mediolańczycy mają ochotę na coś więcej. W końcu w fazie pucharowej występują pierwszy raz od kampanii 2011/12. Nadzieje pokładać mogą przede wszystkim w swoim snajperze - Lautaro Martinez strzelił siedem goli w ostatnich dziewięciu meczach. Smoki natomiast są niepokonane od 21 spotkań we wszystkich rozgrywkach (18 zwycięstw, trzy remisy), strzelając przy tym aż 54 gole.

Program 1/8 finału Ligi Mistrzów (wszystkie mecze o godz. 21.00):



wtorek, 14 lutego

AC Milan - Tottenham Hotspur

Paris Saint-Germain - Bayern Monachium



środa, 15 lutego

Club Brugge - Benfica Lizbona

Borussia Dortmund - Chelsea Londyn



wtorek, 21 lutego

Liverpool - Real Madryt

Eintracht Frankfurt - Napoli



środa, 22 lutego

RB Lipsk - Manchester City

Inter Mediolan - FC Porto



Rewanże: 7-8 i 14-15 marca