Ostatnie drużyny z awansem do fazy grupowej Ligi Mistrzów

Liga Mistrzów w Polsce tylko z Szachtarem. Dynamo bezradne w Lizbonie Polscy kibice... czytaj dalej » Najszybciej do walki o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów ruszyli piłkarze Dinama Zagrzeb. Pierwszy mecz z norweskim Bodo/Glimt przegrali 0:1, ale stratę odrobili już w 4. minucie spotkania na własnym stadionie.

Pół godziny później chorwaccy kibice cieszyli się już z dwubramkowego prowadzenia, które dawało awans ich drużynie. Musiała tylko utrzymać prowadzenie.

Goście nie zamierzali jednak łatwo się poddawać. Czekali na dogodną okazję do kontrataku, a gdy ta się nadarzyła, bezwzględnie ją wykorzystali. Zamieniona na gola indywidualna akcja Alberta Gronbaeka przedłużyła nadzieje norweskiej drużyny na awans.

Doszło do dogrywki, w której ostatnie słowo należało do gospodarzy. Gole w końcówce drugiej części dały wygraną 4:1. Chorwaci mieli upragniony awans.

Skuteczna duńska obrona

W drugiej z grających w środę par w lepszej sytuacji przed decydującym meczem byli piłkarze FC Kopenhaga. Na swoim terenie wygrali z tureckim Trabzonsporem 2:1, ich zadaniem w wyjazdowym meczu było przynajmniej utrzymanie jednobramkowej zaliczki.

Nie było to jednak zadanie łatwe. Gospodarze rewanżowego spotkania od pierwszego gwizdka przypuścili szturm na bramkę gości. Przeważali niemal w każdym aspekcie gry. Duńczycy mogli się tylko bronić.

Robili to jednak na tyle skutecznie, by do końca meczu dowieźć bezbramkowy remis, a dzięki zaliczce z pierwszego spotkania awansowali do fazy grupowej.

Jedno trafienie na wagę awansu

W środę walczyły też PSV Eidhoven i Rangers FC. Mecz w Szkocji skończył się remisem 2:2. W rewanżu każdy gol mógł przesądzić o awansie.

Podopieczni Ruuda van Nistelrooya od początku grali nieco bardziej agresywnie i stwarzali więcej groźnych sytuacji, ale długo żadnej z nich nie potrafili zamienić na bramkę.

Tego, co nie udało się graczom PSV, w 60. minucie dokonali Rangersi. Wykorzystali błąd w obronie gospodarzy, a Antonio Colak otrzymaną tuż przed bramką piłkę umieścił w siatce.

Gospodarze dwoili się i troili, często sięgając po niegodne z przepisami środki, ale nie byli w stanie odmienić wyniku. Jedyne trafienie Rangers przesądziło o awansie do rundy grupowej szkockiej drużyny.

Źródło: Getty Images Piłkarze Rangers FC cieszą się z gola i awansu do fazy grupowej LM

Kiedy losowanie grup Ligi Mistrzów?

Losowanie Ligi Mistrzów zaplanowano na 25 sierpnia, na godzinę 18. Odbędzie się ono w Stambule.

Do walki o punkty w grupach przystąpią 32 drużyny. Będą one podzielone na cztery koszyki według współczynnika UEFA. Drużyny zostaną wylosowanie z podziałem na 8 grup po 4 zespoły. Do jednej grupy nie będą mogły trafić ekipy z tego samego koszyka i federacji.

Rywalizacja w grupach rozpocznie się w dniach 6/7 września. Z każdej z grup awansują po dwie najlepsze drużyny.

Na 7 listopada zaplanowano losowanie 1/8 finału rozgrywek. Finał odbędzie się 10 czerwca 2023 roku na Ataturk Olympic Stadium w Stambule.

Źródło: Getty Images Trofeum Ligi Mistrzów

Liga Mistrzów 2022/23 - podział na koszyki

pierwszy koszyk: Bayern Monachium, Manchester City, Real Madryt, Paris Saint-Germain, Ajax Amsterdam, FC Porto, Eintracht Frankfurt, AC Milan;

drugi koszyk: FC Liverpool, Chelsea, FC Barcelona, Juventus Turyn, Atlético Madryt, Sevilla, RB Lipsk, Tottenham Hotspur;

trzeci koszyk: Borussia Dortmund, Red Bull Salzburg, Szachtar Donieck, Inter Mediolan, SSC Napoli, Sporting CP, Bayer Leverkusen, Benfica

czwarty koszyk: Club Brugge, Celtic Glasgow, Olympique Marsylia, Viktoria Pilzno, Maccabi Hajfa, Rangers FC, FC Kopenhaga, Dinamo Zagrzeb