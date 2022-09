Liga Mistrzów wróciła do Warszawy. Szachtar zremisował z Celtikiem

Z powodu napaści Rosji na Ukrainę Szachtar Donieck zmuszony jest rozgrywać swoje mecze na stadionie Legii Warszawa. Co ciekawe, całkiem niedawno na tym obiekcie gościli również piłkarze Celticu, którzy w lipcu wystąpili w pożegnalnym meczu Artura Boruca.

Szybko przyjezdni ze Szkocji zdołali sforsować defensywę Szachtara. Na własnej połowie piłkę, dość rozpaczliwie, byle dalej, spod nóg Mychajło Mudryka wybił były gracz Legii Josip Juranović. Z zagrania Chorwata wyszło idealne podanie do Reo Hatate. Ten odegrał futbolówkę do Seada Haksabanovicia, który szybko oddał ją ponownie do Japończyka. Hatate trafił z bardzo ostrego kąta.

Źródło: Getty Images Radość piłkarzy Celticu po objęciu prowadzenia w meczu z Szachtarem

Przebudzenie Szachtara

Szachtar otrząsnął się po około 25 minutach. Wcześniej dominowali piłkarze klubu z Glasgow. W 29. minucie lewym skrzydłem uciekł Mudryk. Tym razem nie popełnił błędu i mierzonym strzałem pokonał Joe Harta.

17-letni debiutant nowym rekordzistą Ligi Mistrzów Dwa mecze, dwa... czytaj dalej » Chwilę później piłka znów wpadła do bramki angielskiego golkipera. Celnie strzelił Marjan Szwed. Gol nie został uznany. Podający mu piłkę Mudryk był na minimalnym spalonym, co wykazała analiza VAR. Dodatkowo zagrywał już zza linii końcowej boiska.

Gospodarze przed przerwą mieli jeszcze jedną dobrą okazję do objęcia prowadzenia. Szwed próbował zaskoczyć Harta technicznym strzałem, ale Anglik popisał się kapitalną interwencją.

Po przerwie obie drużyny starały się przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść, ale wynik nie uległ już zmianie, choć w 85. minucie minimalnie niecelnie strzelał były napastnik Górnika Zabrze, obecnie w barwach szkockiego klubu, Giorgos Giakoumakis. Szachtar zremisował w Warszawie z Celtikiem 1:1.

Milan zgodnie z planem

W drugim meczu tej serii Ligi Mistrzów, który rozpoczął się o 18:45, AC Milan wygrał u siebie z Dinamem Zagrzeb 3:1.

Wynik meczu tuż przed przerwą otworzył Olivier Giroud. Francuz wykorzystał rzut karny. Tuż po wznowieniu gry w drugiej połowie na 2:0 podwyższył Alexis Saelemaekers.

Co prawda w 56. minucie Dinamo złapało kontakt po trafieniu Mislava Orsicia, ale ostatnie słowo należało do Milanu. Wynik w 77. minucie ustalił Tommaso Pobega.

Źródło: Getty Images Olivier Giroud otworzył wynik meczu Milan - Dinamo Zagrzeb

Grupa F

Szachtar Donieck - Celtic 1:1

Bramki: Mudryk 29' - Hatate 10'

Grupa E

AC Milan - Dinamo Zagrzeb 3:1

Bramki: Giroud 45' (z karnego), Saelemaekers 47', Pobega 77' - Orsić 56'