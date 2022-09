Liverpool znów zafundował thriller. Minuta ciszy przed meczem

Liverpool to finalista Ligi Mistrzów z sezonu 2021/22

Starcie The Reds z mistrzem Holandii - obok meczu Bayernu z Barceloną - było jednym z hitów wtorkowych spotkań Ligi Mistrzów. Podopieczni Juergena Kloppa chcieli zrehabilitować się za wysoką porażkę na otwarcie z Napoli (1:4), a gracze Ajaksu liczyli na kolejny - po wygranej 3:0 z Rangers - komplet punktów.

Liverpool wymęczył zwycięstwo

Mecz na Anfield poprzedziła minuta ciszy ku pamięci zmarłej królowej brytyjskiej Elżbiety II.

Źródło: Getty Images Minuta ciszy przed meczem Ligi Mistrzów pomiędzy Liverpoolem a Ajaksem Amsterdam

Po upływie symbolicznych 60 sekund piłkarze ruszyli do gry. Ze szczególnie wielkim animuszem rozpoczęli zawodnicy Liverpoolu, co szybko przyniosło efekt w postaci gola. W 17. minucie podanie Diogo Joty wykorzystał gwiazdor wicemistrzów Anglii Mohamed Salah, wyprowadzając swój zespół na prowadzenie. Tak przywitano Lewandowskiego w Monachium. On sam zachował się znakomicie Dla Roberta... czytaj dalej »

Gospodarze mieli wyraźną przewagę, ale, dość nieoczekiwanie, dziesięć minut później był już remis. Ze skrzydła w pole karne dośrodkował Steven Bergwijn, a Mohamed Kudus mocnym strzałem od poprzeczki doprowadził do wyrównania.

W drugiej połowie obraz spotkania nie uległ zmianie. Dalej to Anglicy byli stroną przeważającą, choć razili nieskutecznością pod bramką przeciwników.

W ostatnich piętnastu minutach obie ekipy miały znakomite szanse do zdobycia bramki. Najpierw, w zespole gości, minimalnie głową chybił Daley Blind, a kilka minut później fatalne pudło zanotował wprowadzony z ławki Darwin Nunez.

Ostateczny cios zadali gospodarze. W 89. minucie w polu karnym Ajaksu świetnie odnalazł się obrońca Joel Matip, który celnym strzałem zapewnił swojej drużynie komplet punktów.

Drugi mecz tej grupy - Rangers z Napoli - wyjątkowo odbędzie się w środę o godzinie 21.00. Decyzja została podjęta z powodu braku odpowiedniej liczby policjantów mogących we wtorek zabezpieczyć bezpieczeństwo uczestnikom wydarzenia.

Niespodzianki w Portugalii

Do niemałej sensacji doszło na Estadio Jose Alvalade w Lizbonie, gdzie miejscowy Sporting pokonał Tottenham 2:0. Obie bramki dla Portugalczyków padły dopiero w samej końcówce. Najpierw - w 90. minucie - do siatki rywali trafił Paulinho, a w trzeciej minucie doliczonego czasu gry na listę strzelców wpisał się Arthur Gomes.

Źródło: Getty Images Piłkarze i kibice Sportingu świętujący wygraną z Tottenhamem

Świadkami niespodzianki byli też kibice na Estadio do Dragao, ponieważ FC Porto przegrało z belgijskim Club Brugge aż 0:4. Bramki dla gości zdobyli Ferran Jutgla, Kamal Sowah, Andreas Skov Olsen oraz zaledwie 17-letni Antonio Nusa.

W pozostałych wtorkowych meczach Bayer Leverkusen wygrał z Atletico Madryt 2:0, Bayern Monachium pokonał Barcelonę 2:0, Viktoria Pilzno uległa u siebie Interowi Mediolan 0:2, a Olympique Marsylia okazał się słabszy od Eintrachtu Frankfurt, przegrywając 0:1.

Wyniki wtorkowych spotkań 2. kolejki Ligi Mistrzów:



Grupa A

Liverpool - Ajax 2:1

Rangers - Napoli (z powodów bezpieczeństwa mecz został przeniesiony na środę)



Grupa B

FC Porto - Club Brugge 0:4

Bayer Leverkusen - Atletico Madryt 2:0



Grupa C

Bayern Monachium - Barcelona 2:0

Viktoria Pilzno - Inter Mediolan 0:2



Grupa D

Sporting Lizbona - Tottenham 2:0

Olympique Marsylia - Eintracht Frankfurt 0:1