Już tylko cztery wolne miejsca w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Klęska hiszpańskich klubów

Po czterech seriach spotkań LM pewne gry w fazie pucharowej były: Real Madryt, Bayern Monachium, Club Brugge, Manchester City i Napoli. W przedostatniej kolejce dołączyły do nich: Chelsea, Liverpool, Porto, Inter Mediolan, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain oraz Benfica.

Hiszpania w odwrocie

Liverpool dopełnił formalności w środę, pokonując w Amsterdamie Ajax 3:0. Porto również na wyjeździe rozbiło Club Brugge 4:0. Inter w takich samych rozmiarach pokonał w Mediolanie Viktorię Pilzno, ostatecznie zamykając drogę do fazy pucharowej Barcelonie. Chelsea świętowała awans po zwycięstwie 2:1 z Salzburgiem. Borussii Dortmund wystarczył bezbramkowy remis z Manchesterem City. Z kolei Paris Saint-Germain (7:2 z Maccabi Hajfa) i Benfica (4:3 z Juventusem) potwierdziły swoją dominację w grupie H.

Wiemy już, że w kolejnej fazie tych prestiżowych rozgrywek z hiszpańskich klubów wystąpi wyłącznie Real. Drugi z madryckich zespołów Atletico pogrzebał swoją szansę, remisując 2:2 z Bayerem Leverkusen. FC Barcelona jeszcze przed swoim meczem z Bayernem Monachium straciła nadzieję wobec triumfu Interu z Viktorią. Katalończycy w środę potwierdzili zresztą, że nie są jeszcze gotowi na podwój Europy, ulegając u siebie mistrzom Niemiec 0:3. Z kolei Sevilla w takich samych rozmiarach wygrała z FC Kopenhaga, ale wystarczyło to tylko do zajęcia trzeciej pozycji w grupie G i występów w Lidze Europy.



Barcelona

Sevilla

Atlético



Cztery wolne miejsca w trzech grupach

Walka o ostatnie miejsca premiowane awansem rozegra się w dniach 1-2 listopada. Najwięcej niewiadomych pozostaje w grupie D, w której nikt nie zdobył jeszcze przepustki do 1/8 finału. Co więcej, w grze pozostają wszystkie zespoły w tej stawce, czyli Tottenham (8 punktów), Sporting (7 pkt), Eintracht Frankfurt (7 pkt) oraz Olympique Marsylia (6 pkt). W ostatniej kolejce klub z Lizbony podejmie u siebie rywali z Frankfurtu, a londyńczyków czeka wyjazd do Francji.

Oprócz tego spore emocje czekają nas głównie w grupach E i F. W tej pierwszej drugą lokatę za plecami Chelsea zajmuje obecnie AC Milan (7 pkt), a trzeci jest Salzburg (6 pkt). Ekipy te rozstrzygną między sobą losy awansu w bezpośrednim starciu na San Siro 2 listopada. Podobny scenariusz mamy w grupie F, w której RB Lipsk (9 pkt) i Szachtar Donieck (6 pkt) zmierzą się w ostatniej kolejce, rywalizując o drugą pozycję. Decydująca potyczka tych drużyn zostanie odbędzie się w Warszawie.

Wyniki 5. kolejki Ligi Mistrzów:

grupa A

Ajax Amsterdam - Liverpool 0:3

Napoli - Rangers FC 3:0

grupa B

FC Brugge - FC Porto 0:4

Atletico Madryt - Bayer Leverkusen 2:2

grupa C

Barcelona - Bayern Monachium 0:3

Inter Mediolan - Viktoria Pilzno 4:0

grupa D

Tottenham Hotspur - Sporting Lizbona 1:1

Eintracht Frankfurt - Olympique Marsylia 2:1

grupa E

FC Salzburg - Chelsea Londyn 1:2

Dinamo Zagrzeb - AC Milan 0:4

grupa F

RB Lipsk - Real Madryt 3:2

Celtic Glasgow - Szachtar Donieck 1:1

grupa G

Sevilla - FC Kopenhaga 3:0

Borussia Dortmund - Manchester City 0:0

grupa H

Benfica Lizbona - Juventus Turyn 4:3

Paris Saint-Germain - Maccabi Hajfa 7:2