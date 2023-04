Kto utrzyma, kto roztrwoni zaliczkę? W Lidze Mistrzów zażarta walka o półfinał

Manchester City, Real Madryt, AC Milan, Inter Mediolan - te drużyny wygrały pierwsze spotkania w ćwierćfinale, ale teraz czekają je, oprócz Nerazzurrich, rewanże na wyjazdach. Trener Napoli znalazł winnych porażki w Mediolanie. Dostało się arbitrom i kibicom Napoli z Piotrem... czytaj dalej »

Napoli - AC Milan: kiedy i o której mecz?

Napoli, którego piłkarzami są Piotr Zieliński, Bartosz Bereszyński i Hubert Idasiak, pewnie zmierza po mistrzostwo Włoch, ale AC Milan w ostatnim czasie najwyraźniej znalazł sposób na podopiecznych trenera Luciano Spallettiego. W kwietniu mediolańczycy najpierw pokonali ich w Serie A 4:0, a w ubiegłym tygodniu w LM 1:0.

Po stronie Milanu jest też doświadczenie - Rossoneri siedem razy zdobyli Puchar Europy, w tym trzy razy w formacie Ligi Mistrzów - w 1994, 2003 i 2007 roku.

Jednak w tym sezonie wyniki na własnym stadionie neapolitańczyków, którzy po raz pierwszy w historii dotarli do ćwierćfinału LM, muszą budzić uznanie: 4:1 z Liverpoolem, 4:2 z Ajaksem, 3:0 z Rangersami i 3:0 z Eintrachtem. Dobrą wiadomością jest też powrót najlepszego strzelca Victora Oshimena.

Arbitrem głównym wtorkowego rewanżu będzie Szymon Marciniak. Pierwszy gwizdek na Stadio Diego Armando Maradona we wtorek, 18 kwietnia o 21. Wiara Chelsea w awans nie gaśnie. "Drzwi wciąż są uchylone" Chelsea przegrała... czytaj dalej »

Chelsea - Real Madryt: kiedy i o której mecz?

Champions League to rozgrywki Realu, który najważniejsze trofeum w europejskiej piłce klubowej zdobywał najwięcej, bo aż 14 razy. Królewscy w obecnej edycji bronią tytułu i są blisko awansu do półfinału. Real jedzie do Londynu na wtorkowy mecz z Chelsea po wygranej u siebie 2:0.



Obie ekipy grały ze sobą w tej fazie także przed rokiem. Zespół ze stolicy Hiszpanii wygrał w Londynie 3:1, a w rewanżu przegrał po dogrywce 2:3, co oznaczało jego awans. Czy zespół Franka Lamparda stać na pierwsze zwycięstwo, od kiedy powtórnie objął zespół? W poprzedniej rundzie The Blues, prowadzeni jeszcze przez Grahama Pottera, potrafili odrobić jednobramkową stratę w spotkaniu z Borussią Dortmund.

Rewanż na Stamford Bridge poprowadzi Włoch Daniele Orsato. Start we wtorek o 21.

Manchester City - Bayern: kiedy i o której mecz?

Manchester City i Bayern łączy postać trenera Pepa Guardioli. W Monachium pracował w latach 2013-16, a następnie przeniósł się do Manchesteru. Jako trener Hiszpan wygrywał Ligę Mistrzów w 2009 i 2011 roku, prowadząc Barcelonę. Z Bayernem i Manchesterem nie udało mu się tego osiągnąć, choć trzy razy zdobywał mistrzostwo Niemiec i czterokrotnie mistrzostwo Anglii.

Władze Bayernu pod koniec marca zdecydowały się na zmianę szkoleniowca. Mimo awansu do ćwierćfinału LM posadę stracił Julian Nagelsmann, a zastąpił go Thomas Tuchel, który w 2021 roku, prowadząc Chelsea w finale LM, pokonał... Manchester City.



Wszystko wskazuje na to, że Guardiola zrewanżuje się Tuchelowi. W ubiegłym tygodniu w Manchesterze wygraną 3:0 angielskiej ekipie dały gole Rodriego, Bernardo Silvy i Erlinga Haalanda. Roztrwonienie tej przewagi w środę w Monachium byłoby sensacją.

Pierwszy gwizdek francuskiego sędziego Clementa Turpina w środę o 21.

Inter zapukał do najlepszej czwórki Ligi Mistrzów Benfica Lizbona... czytaj dalej »

Inter Mediolan - Benfica: kiedy i o której mecz?

W ostatniej parze w komfortowej sytuacji jest Inter. Włoski klub w ubiegłym tygodniu wygrał na wyjeździe z Benficą 2:0.Była to dopiero pierwsza porażka lizbończyków w tej edycji.

Zespół z Estadio da Luz miał szansę, by do rewanżu przystąpić choćby z jednobramkową stratą, ale nie pozwolił na to bramkarz Nerazzurrich Andre Onana, prawdziwy postrach Portugalczyków - wcześniej, w 1/8 finału, o jego klasie przekonali się gracze FC Porto (1:0, 0:0).

Czy na San Siro lidera ligi portugalskiej stać na niespodziankę? Może być o to ciężko - ekipa Rogera Schmidta nie ma ostatnio dobrej passy. Oprócz porażki z Interem przegrała także dwa spotkania ligowe: z Porto i Chaves. Ale mediolańczycy w Serie A są w jeszcze gorszym kryzysie - w pięciu ostatnich meczach drużyna Simone Inzaghiego zdobyła tylko punkt, a w sobotę przegrała u siebie z beniaminkiem Monzą.

Środowy mecz poprowadzi hiszpański sędzia Carlos del Cerro Grande. Początek o 21.



Time for heroes #UCLpic.twitter.com/9nFpfQwDd4 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 17, 2023





Kto z kim w półfinałach?

Przed półfinałami pewne jest jedno, w najlepszej czwórce będzie co najmniej jeden włoski zespół - Milan albo Napoli. Zwycięzca tego ćwierćfinału trafi na Benfikę lub Inter, a lepszy w dwumeczu Realu z Chelsea zmierzy się z Manchesterem City lub Bayernem.



Półfinały zaplanowano na 9-10 i 16-17 maja, a finał odbędzie się 10 czerwca w Stambule.



Rewanżowe mecze 1/4 finału Ligi Mistrzów (wszystkie spotkania o 21.00):



wtorek

Chelsea - Real Madryt (pierwszy mecz - 0:2)

Napoli - AC Milan (0:1)



środa

Inter - Benfica (2:0)

Bayern Monachium - Manchester City (0:3)



półfinały (9-10 i 16-17 maja):



AC Milan/Napoli - Benfica/Inter

Real Madryt/Chelsea - Manchester City/Bayern Monachium



Finał: 10 czerwca, Stambuł