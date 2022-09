Gol Milika, dwie pomyłki Zielińskiego z karnych. Polska huśtawka nastrojów w Lidze Mistrzów

Milik, który zasilił Starą Damą w trybie nieco awaryjnym, ma do turyńskiego klubu wejście smoka. Miał być uzupełnieniem składu, tymczasem w Serie A błyszczy. Ma już dwa gole, a powinien mieć nawet trzy, ale w miniony weekend został niesłusznie pozbawiony trafienia przez VAR.

Liga Mistrzów wróciła do Warszawy. Szachtar zremisował z Celtikiem Na stadionie... czytaj dalej » Odpowiedział w najlepszy możliwy sposób. W środę przeciwko Benfice znów wyszedł w podstawowym składzie i już w czwartej minucie idealnie dołożył głowę do dośrodkowania Leandro Paredesa, dając swojej ekipie prowadzenie. Jak się okazało, był to ostatni moment radości miejscowej publiczności. Później to lizbończycy trafili dwa razy i wywieźli z Piemontu komplet punktów. Dla Juventusu to druga porażka w drugim meczu, wcześniej uległ PSG.

A to PSG w środę najadło się strachu. Drużyna, złożona z największych gwiazd piłki, przegrywała w Haifie z Maccabi 0:1 po golu Tjarrona Chery'ego i zapachniało sensacją. Na swoje szczęście obudziły się gwiazdy. Po golu zaliczyli Lionel Messi, Kylian Mbappe i Neymar i skończyło się zgodnie z planem.

Dwie pomyłki Zielińskiego

Środowego wieczoru do udanych nie zaliczy Zieliński. Pomocnik, który dwoma golami i asystą zapracował w ubiegłym tygodniu na efektowne zwycięstwo Napoli z Liverpoolem, tym razem zawiódł. Po godzinie gry - przy stanie 0:0 - w Glasgow z Rangersami podszedł do rzutu karnego, ale jego strzał w lewy róg obronił Allan McGregor. Do Polaka uśmiechnęło się szczęście, bo sędzia nakazał powtórkę stałego fragmentu gry, ale Zieliński tego nie wykorzystał. Przy drugiej próbie uderzył w to samo miejsce i znów to Szkot był górą.

Źródło: Getty Images Piotr Zieliński zmarnował rzut karny

Na szczęście Polaka jego koledzy trafili później trzykrotnie.

W innym ciekawym środowym meczu Manchester City pokonał Borussię Dortmund 2:1, a jednego z goli strzelił były piłkarz BVB Erling Haaland. Norweg wspólnie z Mbappe i Robertem Lewandowskim prowadzi w klasyfikacji najlepszych strzelców LM. Wszyscy mają po trzy trafienia.

Środowe mecze 2. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów:

AC Milan - Dinamo Zagrzeb 3:1

Szachtar Donieck - Celtic 1:1

Chelsea - Salzburg 1:1

Kopenhaga - Sevilla 0:0

Juventus - Benfica 1:2

Maccabi Haifa - PSG 1:3

Manchester City - Borussia Dortmund 2:1

Rangers - Napoli 0:3

Real Madryt - RB Lipsk 2:0