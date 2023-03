Mocne słowa po odpadnięciu Tottenhamu. "Zawstydzający, bez iskry i nijaki"

Zobacz, co wydarzyło się w trakcie meczu Manchester City - Tottenham Hotspur.

Emocji jak na lekarstwo, ale recepta skuteczna. Milan w ćwierćfinale Ligi Mistrzów Piłkarze AC Milan... czytaj dalej » Pierwsze spotkanie, które odbyło się 14 lutego, AC Milan wygrał po golu Hiszpana Brahima Diaza.

Trzy tygodnie nie zmieniły Tottenhamu. Koguty tak naprawdę mocniej bramce mediolańskiego zespołu zagroziły dopiero w końcówce.

Blisko wyrównania i doprowadzenia do dogrywki był Harry Kane. Przez resztę meczu goście kontrolowali wydarzenia na murawie.

- To był zawstydzający, ponury, nijaki i szary występ Tottenhamu. Grali bez iskry, nie przyspieszali - podsumował były kapitan angielskiej kadry.

"Ostatnia rzecz jakiej chcesz"

Miejscowym przez kilkanaście ostatnich minut w strzeleniu gola nie pomagała gra w osłabieniu. Czerwoną kartkę zobaczył argentyński obrońca Cristian Romero.

- Poprosiliśmy w przerwie i przed meczem, aby ci gracze wyszli na boisko i dali fanom coś, czego potrzebują w tych ważnych meczach, a oni nic nie zrobili. Nie było walki, nie było ducha. Jestem pewny, że oni wrócili do szatni z myślą, że wszyscy mogli zrobić więcej indywidualnie, ale także jako zespół. Ostatnią rzeczą, jakiej chcesz będąc zawodnikiem, który schodzi po meczu na jakimkolwiek poziomie, jest poczucie, że mogłeś zrobić więcej. Oni właśnie w ten sposób opuścili stadion - powiedział Ferdinand.

Źródło: Getty Images Kane i koledzy żegnają się z Ligą Mistrzów

Podopieczni Antonio Conte w całym spotkaniu mieli zaledwie dwa celne strzały. Trudno w ten sposób myśleć o odrobieniu strat.

- W zespole nie było kreatywności ani energii – dodał były menedżer Spurs Glenn Hoddle. - W Tottenhamie jest wielu graczy, którzy grają bez pewności siebie. Romero może być wspaniałym obrońcą, ale raz po raz zostaje wyrzucony z boiska. To nie była tego dnia drużyna. To, co się stało, nie jest jednorazowe. Widzieliśmy już takie mecze w tym sezonie - dodawał.

Spurs w tym momencie zajmują czwarte miejsce w Premier League i mają trzy punkty więcej od kolejnego Liverpoolu, który ma mecz zaległy do rozegrania.

W sobotę Tottenham zmierzy się z Nottingham Forest.

Wyniki i program rewanżowych meczów 1/8 finału Ligi Mistrzów

(wszystkie spotkania o 21.00):

wtorek, 7 marca

Benfica - FC Brugge 5:1 (pierwszy mecz - 2:0) awans: Benfica

Chelsea - Borussia Dortmund 2:0 (0:1) awans: Chelsea

środa, 8 marca

Tottenham Hotspur - AC Milan 0:0 (0:1) awans: AC Milan

Bayern Monachium - Paris Saint-Germain 2:0 (1:0) awans: Bayern

wtorek, 14 marca

Manchester City - RB Lipsk (1:1)

FC Porto - Inter (0:1)

środa, 15 marca

Real Madryt - Liverpool (5:2)

Napoli - Eintracht Frankfurt (2:0)

Program kolejnych rund:

Losowanie par 1/4 i 1/2 finału: 17 marca (godz. 12.00)

Ćwierćfinały: 11-12 i 18-19 kwietnia

Półfinały: 9-10 i 16-17 maja

Finał: 10 czerwca, Stambuł