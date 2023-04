Bezsenność trenera Bayernu. "Wciąż rozmyślałem"

Triumf wart ponad 100 milionów. Real Madryt krezusem Real Madryt za... czytaj dalej » Dla Tuchela będzie to jedenasty mecz przeciwko drużynie prowadzonej przez Pepa Guardiolę. Z dotychczasowych dziesięciu wygrać zdołał trzy.

Przy Haalandzie nie można spać spokojnie

- Postaram się iść wcześnie do łóżka. Mam nadzieję, że uda mi się zasnąć. Sen jest najlepszą formą przygotowania, ale czasem jest trudno zasnąć, gdy myśli się o wielu rzeczach – przyznał w przeddzień meczu niemiecki szkoleniowiec.

- Dziś rano obudziłem się bardzo wcześnie i postanowiłem pojechać do centrum treningowego. Nie mogłem ponownie zasnąć. Wciąż rozmyślałem o meczu – dodał.

Sen z powiek spędza mu m.in. forma napastnika City Erlinga Haalanda.

- Zarówno liczby, budowa ciała, jak i głód bramek robią niesamowite wrażenie. Ale Haaland nie robi tego sam. Otrzymuje znakomite wsparcie. Oni grają niezwykle szybko, w sposób zautomatyzowany. Stwarzają mu wiele okazji, a jemu nie brakuje determinacji, by zamieniać je w bramki - podkreślił szkoleniowiec.

Źródło: Getty Images Thomas Tuchel przed meczem Manchester City - Bayern Monachium

Tuchel wie, jak wygrywać z Guardiolą

Tuchel po raz ostatni okazał się lepszy od Guardioli w 2021 roku, gdy Chelsea pokonała City w finale Ligi Mistrzów. Było to pierwsze z trzech trofeów, jakie Niemiec wywalczył z drużyną ze Stamford Bridge. W Premier League jeszcze dwukrotnie wygrał z The Citizens.

Trzy kluby, czterech włoskich trenerów. Pierwszy taki przypadek w Lidze Mistrzów Dawno już włoska... czytaj dalej » W marcu Tuchel zastąpił w Bayernie zwolnionego Juliana Nagelsmanna. Zdaniem byłego szkoleniowca PSG jego zespół będzie musiał wznieść się na wyżyny umiejętności, by pokonać City, które na swoją korzyść rozstrzygnęło osiem ostatnich meczów.

- Nie sądzę, bym mógł wyciągnąć jakieś wnioski z moich wcześniejszych spotkań z Pepem. On działa w sposób wyjątkowy. Postaramy się poszukać odpowiednich rozwiązań, ale by stworzyć problemy City, potrzebujemy zaprezentowania pełni możliwości – ocenił.

- Dla nas to największe wyzwanie, ale drużynie nie brakuje pewności siebie po wynikach osiąganych w Lidze Mistrzów. Chcemy kontynuować dobrą serię. Być może nie będziemy faworytem, ale to nam nie przeszkadza. Postaramy się to wykorzystać. Musimy być pewni swego i zagrać naszą najlepszą piłkę – zauważył.

We wtorek na Etihad Stadium powróci Joao Cancelo. Lewy obrońca w styczniu wypożyczony został z City do Bayernu. Opcja wykupienia go przez niemiecki klub równoznaczna jest z zapłatą aż 70 mln euro.

- Mam nadzieję, że zapanuje nad emocjami i nie będzie przemotywowany. Oby nie był też zbyt wystraszony. On o tym oczywiście wie, ale to nie musi wystarczyć. Wiele ludzi wie, że palenie jest szkodliwe, a mimo to sięga po papierosy – wyjaśnił Tuchel.



”I know he is looking forward to it”



Thomas Tuchel hopes Cancelo can manage his emotions against Man City this week playing for his loan side Bayern Munich in the Champions League pic.twitter.com/xo7H3xzWgq — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 10, 2023





Po raz ostatni City rywalizowali z Bayernem w listopadzie 2014 roku. Z trenerem Manuelem Pellegrinim na ławce wygrali wówczas 3:2 i awansowali do 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Pary ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów (wszystkie spotkania o 21.00):



wtorek

Benfica Lizbona - Inter Mediolan

Manchester City - Bayern Monachium



środa

Real Madryt - Chelsea Londyn

AC Milan - Napoli



rewanże (18-19 kwietnia)



półfinały (9-10 i 16-17 maja):



AC Milan/Napoli - Benfica Lizbona/Inter Mediolan

Real Madryt/Chelsea Londyn - Manchester City/Bayern Monachium



Finał: 10 czerwca, Stambuł