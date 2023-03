Szymon Marciniak posędziuje w Lidze Mistrzów

Real odrzucił ofertę rekompensat po finale Ligi Mistrzów Real Madryt... czytaj dalej » Marciniak ma za sobą znakomitą końcówkę zeszłego roku. Wówczas 42-latek z Płocka był jednym z sędziów mundialu rozgrywanego w Katarze. Poprowadził trzy spotkania, w tym wielki finał, w którym Argentyna pokonała po rzutach karnych Francję.

Hit Ligi Mistrzów dla Marciniaka

Powrót europejskich rozgrywek w nowym roku oznaczał też powrót Polaka do Ligi Mistrzów. Marciniak, który po raz ostatni gwizdał w Champions League 1 listopada w spotkaniu Olympique Marsylia - Tottenham (1:2), został wyznaczony na głównego arbitra starcia pomiędzy Porto a Interem.

Co warte podkreślenia, niezwykle istotnego pod kątem awansu jednej z ekip do ćwierćfinału. We Włoszech gospodarze wygrali bowiem tylko 1:0 i do rewanżu przystąpią z najmniejszą możliwą zaliczką.

Mecz na Estadio do Dragao odbędzie się we wtorek 14 marca. Początek o godzinie 21.00.

Asystentami Marciniaka, podobnie jak w trakcie mistrzostw świata, będą Tomasz Listkiewicz oraz Paweł Sokolnicki, sędzią technicznym będzie Paweł Raczkowski, a za VAR będzie odpowiedzialny Tomasz Kwiatkowski.