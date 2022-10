Zieliński z asystą w Lidze Mistrzów, Napoli nadal nie do pokonania

Zieliński niczym rasowy napastnik. Trzeci gol Polaka w Lidze Mistrzów Piotr Zieliński... czytaj dalej » Napoli ma kapitalny początek sezonu. Drużyna prowadzona przez Luciano Spalettiego fenomenalnie spisuje się w Serie A i Lidze Mistrzów.

We włoskiej ekstraklasie zanotowała siedem wygranych i dwa remisy. To daje 23 punkty i prowadzenie w tabeli. Jeszcze lepiej jest w europejskich pucharach. Tam w trzech meczach ekipa spod Wezuwiusza nie straciła punktu.

Nie chcieli kolejnej kompromitacji

Osiem dni temu, dokładnie 4 października Napoli zagrało z Ajaksem w Amsterdamie. To był jeden z najlepszych meczów włoskiej drużyny w ostatnich latach. Zieliński i koledzy wygrali aż 6:1, Polak zdobył jedną z bramek. Wcześniej zwyciężyli też Liverpool 4:1 oraz na wyjeździe Rangers FC 3:0. Łącznie zatem strzelili 13 goli i stracili dwa w trzech kolejkach. Imponujące.

W środę piłkarze Ajaksu mieli zamiar przerwać znakomitą serię Napoli i w końcu zmusić ich do pierwszej porażki w sezonie. Na trybunach stadionu im. Diego Maradony wspierała ich duża grupa kibiców, którzy dzień wcześniej w kilku miejscach w mieście uczestniczyli w brutalnych starciach z fanami gospodarzy.

Napoli chciało natomiast przypieczętować awans do fazy pucharowej i od początku rzuciło się do ataków. Już w czwartej minucie włoska ekipa prowadziła. Kapitalnym podaniem do Meksykanina Hirvinga Lozano popisał się Zieliński.

Źródło: Getty Images Zieliński znów rozegrał dobry mecz

Kilkanaście minut potem kolejnego gola dla gospodarzy strzelił Giacomo Raspadori. 22-letni Włoch wykorzystał piękne podanie o rok młodszego Gruzina Chwiczy Kwarrachellii, który jest objawieniem początku sezonu.

Dwa razy gole kontaktowe

Krótko po zmianie stron gola kontaktowego dla gości strzelił Davy Klassen. Holender wykorzystał głową świetną wrzutkę nigeryjskiego obrońcy Calvina Basseya.