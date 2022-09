Lewandowski znów w Monachium. "Nie wybuczymy go"

"Bayernie, uważaj!". Niemcy piszą o dodatkowym ostrzeżeniu dotyczącym Lewandowskiego Bayern Monachium... czytaj dalej » Lewandowski występował w Bayernie od 2014 roku i został drugim strzelcem w klubowej klasyfikacji wszech czasów. Wyczyn Gerda Muellera był poza zasięgiem.

"Lewy" w lipcu został piłkarzem Barcelony. Nieco ponad miesiąc później dowiedział się, że w fazie grupowej Ligi Mistrzów jego nowa drużyna zagra właśnie z klubem z Bawarii. Ten mecz we wtorek wieczorem.

Uśmiechnięty pod hotelem

Polski napastnik z kolegami przyleciał do Niemiec w poniedziałek. Ekipa z Hiszpanii około godziny 13 zamieszkała w hotelu Hilton w Tucherpark. To bardzo blisko, zaledwie sześć minut samochodem od miejsca, gdzie Lewandowski miał willę w eleganckiej dzielnicy Bogenhausen.

34-latek był uśmiechnięty, wyglądał na zrelaksowanego i machał do kibiców. Wieczorem wziął udział w treningu na Allianz Arenie.



Er ist wieder in München! @lewy_official geht mit einem kurzen Winken ins Team-Hotel Hilton am Tucherpark. PK @FCBarcelona dann um 18.15 Uhr in der Allianz Arena – ohne #Lewandowski. Training dann um 19 Uhr mit #Lewy! #Barca FCB #FCBayern@FCBayernpic.twitter.com/0mG4b1aiOU — BILD FC Bayern (@BILD_Bayern) September 12, 2022

Zastanawiano się, jak zostanie powitany, bo nie było tajemnicą, że kibicom nie spodobała się determinacja, z jaką starał się odejść z Monachium.

- Cieszę się, gdy nasi fani dobrze go witają. Ale to też normalne, gdy ktoś przez wiele lat robił tak wiele i był ważną częścią rodziny Bayernu. Cieszę się, że znów go zobaczę. Życzę mu wszelkiego powodzenia, także we wtorek - mówił trener gospodarzy Julian Nagelsmann.

W trakcie spotkania można spodziewać się miłego przyjęcia na trybunach.

- Będziemy go oklaskiwać, nie wybuczymy. Zrobił coś niesamowitego i zadecydował o wielu sukcesach w Bayernie - przypomniał w "Bildzie" szef fanklubu Bayernu Bernd Hofmann.

Źródło: Getty Images Lewandowski ponownie trenował na stadionie Bayernu

Nie będzie świętował

Według informacji dziennika Lewandowski zastanawia się, jak zostanie przyjęty przez fanów Bayernu.

"Łatwo sobie wyobrazić, że nie będzie świętował ewentualnej bramki. Można jednak spodziewać się braw ze strony miejscowych kibiców" - napisał "Bild".

Lewandowski ma kapitalny początek w nowym zespole. W pięciu meczach Primera Division strzelił sześć goli, a w jednym w Lidze Mistrzów trzy.

Można go zatrzymać?

- Jeśli nie dostaje piłek, trudno mu też strzelać bramki. Musimy zapobiec podaniom i dośrodkowaniom do niego - nie ma wątpliwości Nagelsmann.

Spotkanie w stolicy Bawarii rozpocznie się o godzinie 21. Oba zespoły po pierwszej kolejce mają po trzy punkty: Bayern pokonał w Mediolanie Inter 2:0, a Barcelona wygrała u siebie z Viktorią Pilzno 5:1.

Relacja "na żywo" z meczu Bayern – Barcelona we wtorek od 21.00 w eurosport.pl

Źródło: Imago Lewandowski był w dobrym humorze

Program meczów 2. kolejki Ligi Mistrzów:



wtorek, 13 września



grupa A

Liverpool - Ajax Amsterdam (godz. 21.00)

Rangers - Napoli (mecz przeniesiony na środę, 21.00)



grupa B

FC Porto - Club Brugge (21.00)

Bayer Leverkusen - Atletco Madryt (21.00)



grupa C

Viktoria Pilzno - Inter Mediolan (18.45)

Bayern Monachium - Barcelona (21.00)



grupa D

Sporting Lizbona - Tottenham Hotspur (18.45)

Olympique Marsylia - Eintracht Frankfurt (21.00)



środa, 13 września



grupa E

AC Milan - Dinamo Zagrzeb (18.45)

Chelsea Londyn - FC Salzburg (21.00)



grupa F

Szachtar Donieck - Celtic Glasgow (18.45)

Real Madryt - RB Lipsk (21.00)



grupa G

Manchester City - Borussia Dortmund (21.00)

FC Kopenhaga - Sevilla (21.00)



grupa H

Juventus Turyn - Benfica Lizbona (21.00)

Maccabi Hajfa - Paris Saint-Germain (21.00)