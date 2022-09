Niesamowity mecz Szachtara w Lidze Mistrzów. Wysoko wygrał też Real Madryt

Pamiętny triumf Królewskich w poprzednim sezonie Champions League miał kilku architektów. Głównym był jednak Benzema, strzelec 15 goli, w tym w niezapomnianych, emocjonujących spotkaniach fazy pucharowej.

Kibice klubu mogli mieć więc nadzieję, że napastnik, który jeszcze kilka tygodni wcześniej odebrał nagrodę dla piłkarza roku UEFA, obecne rozgrywki rozpocznie z takim impetem, z jakim zakończył poprzednie. Życie napisało scenariusz o wiele mniej pozytywny.

34-latek wytrzymał na murawie w Glasgow pół godziny. Trzymał się za prawe kolano, które zaczęło mu doskwierać bez udziału rywala. Z boiska zszedł z grymasem bólu, co prawda o własnych siłach, niemniej dla kibiców Los Blancos żadna to pociecha. Jak poważny jest to uraz, nie wiadomo, lecz w przypadku poważnych problemów zdrowotnych klub najzwyczajniej w świecie nie ma klasycznego napastnika, który mógłby zastąpić Francuza.

Real niepowodzenie swojego rywala poniekąd powetował sobie wynikiem. Celtic ograł spokojnie, 3:0 po bramkach Viniciusa Juniora, Luki Modricia i… Edena Hazarda, tego dnia zmiennika właśnie Benzemy. Być może będący kompletnym niewypałem transferowym Belg otrzymuje od losu szansę, aby wreszcie zaznaczyć swoją obecność w Madrycie.

Skuteczny Szachtar

Na grę Szachtara z kolei ostrzyć sobie mogą zęby kibice z Polski. Ukraiński klub z powodu rosyjskiej agresji mecze Ligi Mistrzów grać będzie na stadionie Legii Warszawa i jeśli podtrzyma dyspozycję, to przy Ł3 możemy spodziewać się widowisk absolutnie godnych Champions League.

Lipsk pokonał na wyjeździe 4:1 i został inauguracyjnym liderem grupy F. Na oddzielne pochwały zasługują występy kolejno: Marjana Szweda (dwie bramki), oraz Mychajło Mudryka (gol i dwie asysty).

Wyniki wtorkowych meczów 1. kolejki Ligi Mistrzów:

Grupa E

Dinamo Zagrzeb - Chelsea Londyn 1:0

FC Salzburg - AC Milan 1:1

Grupa F

Celtic Glasgow - Real Madryt 0:3

RB Lipsk - Szachtar Donieck 1:4



Grupa G

Borussia Dortmund - FC Kopenhaga 3:0

Sevilla - Manchester City 0:4



Grupa H

Paris Saint-Germain - Juventus Turyn 2:1

Benfica Lizbona - Maccabi Hajfa 2:0

Program środowych meczów 1. kolejki:



Grupa A

Ajax Amsterdam - Rangers FC (18.45)

Napoli - Liverpool (21.00)



Grupa B

Club Brugge - Bayer Leverkusen (21.00)

Atletico Madryt - FC Porto (21.00)



Grupa C

Barcelona - Viktoria Pilzno (21.00)

Inter Mediolan - Bayern Monachium (21.00)



Grupa D

Eintracht Frankfurt - Sporting Lizbona (18.45)

Tottenham Hotspur - Olympique Marsylia (21.00)