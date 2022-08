Przeciwnik Lecha zagra w Czechach, trudne zadanie Kędziory. Decydujące rewanże o Ligę Mistrzów

Ukraińska drużyna w poprzednich fazach kwalifikacji LM (zaczynała od drugiej) wyeliminowała Fenerbahce i Sturm Graz - w obu przypadkach po dogrywce, ale teraz ma znacznie trudniejsze zadanie.

Benfica, zgodnie z przewidywaniami, wysoko zawiesiła poprzeczkę ekipie Dynama. W minioną środę w Łodzi, gdzie na stadionie ŁKS kijowianie grali jako gospodarze, portugalski zespół zasłużenie zwyciężył 2:0. We wtorkowym rewanżu ekipa z Lizbony będzie zdecydowanym faworytem.

Dobrze w eliminacjach Ligi Mistrzów poczyna sobie Karabach Agdam, który w 1. rundzie okazał się lepszy od Lecha Poznań. W decydującej fazie zespół z Azerbejdżanu rywalizuje z Viktorią Pilzno. W poprzednim tygodniu w Baku było 0:0 - rewanż w Czechach we wtorek.

W trzecim wtorkowym spotkaniu o trzeci awans do fazy grupowej zagrają Crvena Zvezda Belgrad i Maccabi Hajfa. Znacznie dłużej, bo od sezonu 2009/10, w rozgrywkach nie było ekipy z Izraela. Przed tygodniem Serbowie prowadzili po pierwszej połowie 2:1, ale ostatecznie przegrali 2:3 i na własnym stadionie będą musieli odrabiać straty.

W dość korzystnym położeniu przed rewanżem znajduje się m.in. FC Kopenhaga, w którym jednym z bramkarzy jest Kamil Grabara, leczący obecnie kontuzję. Duński zespół poleci na środowy rewanż do Turcji z Trabzonsporem z jednobramkową zaliczką z pierwszego meczu (2:1).



Ciekawie wygląda rywalizacja PSV Eindhoven z Rangers FC. W Glasgow było 2:2. Środowy rewanż w Holandii poprowadzi jako sędzia główny Szymon Marciniak.

Na historyczny awans do fazy grupowej Champions League liczą Norwegowie z Bodoe/Glimt. Pierwsze spotkanie u siebie z Dinamem Zagrzeb wygrali 1:0. Rewanż w Chorwacji zapowiada się niezwykle interesująco.

Wszystkie rewanżowe spotkania - po trzy we wtorek i środę - rozpoczną się o godz. 21.



Play-off deciders this week!

Who will earn a group stage spot? #UCLdraw on Thursday 25 August #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 22, 2022





Losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzów zaplanowano na czwartek 25 sierpnia, a dzień później - Ligi Europy, do której trafią przegrani z 4. rundy eliminacji LM.





Program rewanżowych meczów 4. rundy Ligi Mistrzów (wszystkie o 21.00):



wtorek, 23 sierpnia

Viktoria Pilzno - Karabach Agdam (pierwszy mecz 0:0)

Crvena Zvezda Belgrad - Maccabi Hajfa (2:3)

Benfica Lizbona - Dynamo Kijów (2:0)



środa, 24 sierpnia

Dinamo Zagrzeb - Bodoe/Glimt (0:1)

Trabzonspor - FC Kopenhaga (1:2)

PSV Eindhoven - Rangers FC (2:2)