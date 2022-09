Fotoreporterzy podpadli Kloppowi. "Pięć sekund przerwy"

Nowy sezon nie jest jak na razie udany dla Liverpoolu. W Premier League podopieczni Kloppa w sześciu meczach zdobyli dziewięć punktów i zajmują siódme miejsce.

Nie lepiej jest w Lidze Mistrzów. Na inaugurację w Neapolu The Reds przegrali aż 1:4.

Przed zeszłotygodniowym spotkaniem Niemiec zirytował się na jednego z włoskim dziennikarzy, który zapytał, czy Neapol to niebezpieczne miasto. - To żenujące pytanie. Zależy ci na nagłówkach? Po twoim pytaniu i agresji wygląda na to, że nie wiesz, o co mnie pytać - wybuchł Klopp.

Oglądasz Wideo: Reuters Juergen Klopp zdenerwowany podczas konferencji

Zirytowany coraz bardziej

Niemiecki opiekun angielskiego zespołu musi odpowiadać nie tylko na takie pytania, ale także na coraz trudniejsze, które nawiązują do gorszej postawy drużyny z Anfield.

Tak było także przed wtorkowym starciem z Ajaksem. W pewnym momencie konferencji prasowej doszło do przedziwnej sytuacji.

Niemiec poprosił, aby fotoreporter przestał robić zdjęcia, gdy on próbuje usłyszeć zadawane mu pytanie. Widać było, że niemiecki szkoleniowiec jest nieco zirytowany. Przeszkadzał mu dźwięk migawki.

- Jeśli mógłbyś po prostu, chociaż na sekundę, przestać robić zdjęcia, byłbym w stanie zrozumieć pytanie - powiedział Klopp.



"You with the camera!"



Jurgen Klopp gets frustrated with a photographer as the sound of them taking pictures is drowning out the questions pic.twitter.com/lr2qWTZdij — Football Daily (@footballdaily) September 12, 2022





Chwilę później gestem wskazał konkretnego "winowajcę" w tłumie przedstawicieli mediów. - Ty z aparatem, tam z tyłu. Przepraszam jeszcze raz, chociaż na sekundę - dodawał.

Kiedy inny fotoreporter w tym samym czasie nadal robił fotki, Klopp nie wytrzymał. - Proszę, pięć sekund przerwy ze zdjęciami i będę mógł zrozumieć pytanie.

Źródło: Getty Images Klopp zdenerwował się na fotografa

Mecz z Ajaksem we wtorek na Anfield o godz. 21. Zespół z Amsterdamu w pierwszej rundzie spotkań wygrał u siebie 4:0 z Rangers FC ze Szkocji i jest liderem tabeli grupy A.

Program meczów 2. kolejki Ligi Mistrzów:



wtorek, 13 września



grupa A

Liverpool - Ajax Amsterdam (godz. 21.00)

Rangers - Napoli (mecz przeniesiony na środę, 21.00)



grupa B

FC Porto - Club Brugge (21.00)

Bayer Leverkusen - Atletco Madryt (21.00)



grupa C

Viktoria Pilzno - Inter Mediolan (18.45)

Bayern Monachium - Barcelona (21.00)



grupa D

Sporting Lizbona - Tottenham Hotspur (18.45)

Olympique Marsylia - Eintracht Frankfurt (21.00)



środa, 13 września



grupa E

AC Milan - Dinamo Zagrzeb (18.45)

Chelsea Londyn - FC Salzburg (21.00)



grupa F

Szachtar Donieck - Celtic Glasgow (18.45)

Real Madryt - RB Lipsk (21.00)



grupa G

Manchester City - Borussia Dortmund (21.00)

FC Kopenhaga - Sevilla (21.00)



grupa H

Juventus Turyn - Benfica Lizbona (21.00)

Maccabi Hajfa - Paris Saint-Germain (21.00)