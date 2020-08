Pogrążył klub, którego jest wychowankiem. Niespodziewany bohater finału Ligi Mistrzów

Była 59. minuta niedzielnego finału Champions League w Lizbonie. Z prawego skrzydła w pole karne zagrał Joshua Kimmich, francuski skrzydłowy pięknie się złożył i uderzył przytomnie głową w kierunku dalszego słupka. To musiało zmusić szukające gwiazd za wielkie pieniądze władze PSG do refleksji. Pogrążył ich piłkarz, którego sami wychowali.

Coman urodził się w Paryżu w czerwcu 1996 roku. W wieku sześciu lat dołączył do juniorów US Senart-Moissy na przedmieściach stolicy Francji, lecz w klubie pozostał tylko dwa lata. W 2004 roku trafił w końcu do Paris Saint-Germain i pozostał tam przez kolejne dziesięć lat.

Talentem był ogromnym, w klubie poznali się na nim dosyć szybko, lecz równie szybko go wypuścili. Coman stał się najmłodszym debiutantem w historii klubu 17 lutego 2013 roku w meczu z Sochaux. Miał wówczas szesnaście lat, osiem miesięcy i cztery dni.

Już półtora roku później opuścił Paryż i dołączył do Juventusu. W Turynie spędził tylko rok, aż w końcu swoje miejsce na piłkarskiej mapie Europy odnalazł w Monachium. I nawet tam jego kariera wciąż była dosyć nieoczywista.

Król lig krajowych królem Ligi Mistrzów

W przypadku rozgrywek ligowych trudno o równie utytułowanego piłkarza na Starym Kontynencie. Od 2013 co roku triumfował w krajowych ligach. W latach 2013 i 2014 w PSG, w 2015 w Juventusie, a od 2016 do 2020 roku w barwach Bayernu. Nigdy nie brakowało mu trofeów, ale regularności i powtarzalności już tak.

W ani jednym sezonie nie rozegrał przynajmniej 30 meczów w lidze, a dopiero w poprzednim strzelił przynajmniej dziesięć goli na wszystkich frontach. Nigdy w Bayernie nie był pierwszoplanową gwiazdą. Nawet w tym znakomitym dla klubu sezonie.

W ani jednym ze spotkań fazy pucharowej tegorocznej Ligi Mistrzów rozgrywanych już po lockdownie nie znalazł się w pierwszym składzie Bawarczyków. Aż w końcu nadszedł mecz finałowy.

Reszta jest już historią.