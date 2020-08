Slovan Bratysława za burtą Ligi Mistrzów z powodu koronawirusa

Pierwotnie spotkanie miało się odbyć 19 sierpnia, ale zostało przełożone o dwa dni po tym jak wykryto zakażenie Covid-19 u słowackiego fizjoterapeuty. Choć powtórne testy u reszty ekipy dały wynik negatywny, to na rozegranie spotkania nie zgodził się Komitet Epidemiologiczny Wysp Owczych. Lokalne przepisy nakazują, że w przypadku nawet jednego pozytywnego testu cała drużyna kierowana jest na 14-dniową kwarantannę.

W negocjacje włączyła się UEFA, która zgodziła się na przylot drużyny rezerwowej i zmianę terminu. Okazało się jednak, że w drugim składzie Slovana pozytywny wynik miał jeden z zawodników, co potwierdziło ponowne badanie. Jak podały media, zespół z Bratysławy nie dotarł na stadion, bo opuszczenie hotelu uniemożliwiała mu miejscowa policja.

UEFA bezwzględna w egzekwowaniu zasad

Według przepisu UEFA drużyna, która nie może rozegrać meczu z powodu koronawirusa, przegrywa go walkowerem 0:3. Tym samym doszło do historycznego, pierwszego awansu do następnej rundy LM w historii futbolu na Wyspach Owczych. W drugiej fazie kwalifikacji Klaksvikar Itrottarfelag zmierzy się w środę z Young Boys Berno.

W poniedziałek UEFA potwierdziła też walkower w eliminacjach Ligi Europy - również z powodu przypadku zakażenia koronawirusem. Wykryto go u grupy piłkarzy FK Pristina. W związku z tym nie doszedł do skutku przełożony z wtorku na sobotę mecz kosowskiego zespołu z Lincoln Red Imps z Gibraltaru.