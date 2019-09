Przyjeżdża Juventus, obawy Atletico. "Ronaldo to zwierzę strzelające gole"

"Nie jedliśmy jeszcze wspólnie kolacji". Zaskakujące zaproszenie Ronaldo Rozmowa była... czytaj dalej » I kibice, i piłkarze Atletico doskonale pamiętają, co wydarzyło się w marcu. Ronaldo wyrzucił wtedy ich drużynę z LM, choć zadania łatwego nie miał, bo w pierwszym meczu 1/8 finału Stara Dama przegrała na wyjeździe 0:2.



W rewanżu CR7 ostro wziął się do pracy, ustrzelił hat-tricka i dał Juve awans. - Właśnie po to zostałem tu sprowadzony. To był magiczny wieczór - przyznał po ostatnim gwizdku.

Do Turynu przeniósł się w lipcu roku 2018, po dziewięciu sezonach spędzonych w madryckim Realu.

Simeone: Ronaldo strzela z bliska, dystansu i powietrza

Simeone wie, jak trudne zadanie czeka w środę formację obronną jego ekipy. - Ronaldo to zwierzę strzelające gole - stwierdził argentyński szkoleniowiec. - Kiedy jest przy piłce, wszystko może się zdarzyć. Strzela z bliska, dystansu i powietrza. Na takiego gracza trudno coś przygotować, trudno go powstrzymać.



W tej samej grupie rywalizują jeszcze Bayer Leverkusen i Lokomotiw Moskwa. Zawodnikami tego drugiego zespołu są reprezentanci Polski - Maciej Rybus i Grzegorz Krychowiak.