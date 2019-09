Połowa września, a to już najlepszy sezon Krychowiaka w karierze

Krychowiak wyrobił sobie nazwisko jako defensywny pomocnik, ale w tym sezonie więcej z niego pożytku w ofensywie. Wykupiony z Paris Saint-Germain pomocnik jest skuteczny od samego początku. W rosyjskiej ekstraklasie strzelił już cztery gole. W całej lidze znajdzie się tylko trzech skuteczniejszych zawodników. Na dodatek Krychowiak strzela ważne gole. Bramki przeciwko Krylji Sowietow i w sobotę z Soczi były na wagę trzech punktów. Z Bayerem otworzył wynik spotkania.

Z reprezentantów Polski pod względem skuteczności przegrywa jedynie korespondencyjny pojedynek z napastnikiem Robertem Lewandowskim (w środę strzelił 200. gola w historii występów w Bayernie Monachium), który ma na koncie 10 bramek. Ale już od Krzysztofa Piątka z Milanu ma pięć razy większy dorobek, choć trzeba zaznaczyć, że "Il Pistolero" na razie rozegrał tylko trzy spotkania.

Mocny start Bayernu w Lidze Mistrzów. Lewandowski z 54. golem Ataki od początku... czytaj dalej » Licząc wszystko, czyli Premier Ligę, Ligę Mistrzów i Superpuchar Rosji, do strzelenia pięciu goli Krychowiak potrzebował 11 meczów. To jego rekord. W sezonach 2012/13 i 2013/14 w Stade de Reims i 2014/15 w Sevilli strzelał po cztery gole. Takiego ciągu na bramkę nie miał nigdy, a jest dopiero połowa września.

Wziął sprawy w swoje ręce

W środę "Krycha" strzelił gola w drugim meczu z rzędu i przy okazji pierwszego w Lidze Mistrzów. W 16. minucie pod własnym polem karnym piłkę stracili piłkarze Bayeru, a Joao Mario sprytnie zagrał w pole karne. Tam na pełnej szybkości dopadł do niej Krychowiak i strzelił pewnie między nogami bramkarza Aptekarzy.

Krychowiak był wręcz zuchwały - najbliżej do piłki miał napastnik Lokomotiwu Fiodor Smołow, a jednak to Polak wziął sprawy w swoje ręce. I całe szczęście dla kibiców moskiewskiego klubu, bo niezdecydowany Smołow był na spalonym, więc gdyby to on trafił do siatki, gol nie zostałby uznany.



@GrzegKrychowiak#БайерЛоко#ЛигаЧемпионов#B04FCLM#UCLpic.twitter.com/MCZPP64H1E — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) September 18, 2019

W 25. minucie Bayer wyrównał po samobójczym golu Benedikta Hoewedesa, ale jeszcze przed przerwą zwycięstwo gościom zapewnił Dmitrij Barinow.

Premierowy gol w Lidze Mistrzów i sensacyjne 2:1 z Bayerem rozochociły Krychowiaka.

- Wygraliśmy, zdobyliśmy trzy punkty i to jest w tej chwili najważniejsze. Dobrze rozpoczęliśmy rozgrywki, jesteśmy na pierwszym miejscu, ale jest za wcześnie, by mówić o naszych szansach na wyjście z grupy. Za nami dopiero pierwszy mecz, a czekają nas jeszcze Juventus i Atletico. Ale na pewno będziemy walczyli do samego końca - zapowiedział polski bohater.

W drugim środowym spotkaniu grupy D Atletico Madryt zremisowało u siebie z Juventusem 2:2, w związku z czym to zespół Krychowiaka otwiera tabelę.

1. kolejka Ligi Mistrzów:

środa, 18 września

grupa A

Paris Saint-Germain - Real Madryt 3:0 (2:0)

Club Brugge - Galatasaray Stambuł 0:0

grupa B

Bayern Monachium - Crvena Zvezda Belgrad 3:0 (1:0)

Olympiakos Pireus - Tottenham Hotspur 2:2 (1:2)

grupa C

Dinamo Zagrzeb - Atalanta Bergamo 4:0 (3:0)

Szachtar Donieck - Manchester City 0:3 (0:2)

grupa D

Bayer Leverkusen - Lokomotiw Moskwa 1:2 (1:2)

Atletico Madryt - Juventus Turyn 2:2 (0:0)