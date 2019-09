I po bólu, Messi może rozpocząć sezon. "Na nic nie narzeka"

Wraca Milik. Wskoczył do składu na Liverpool Arkadiusz Milik z... czytaj dalej » Klubowi lekarze dali 32-latkowi zielone światło po poniedziałkowym zajęciach z zespołem. - Na nic nie narzeka, jego stan znacznie się poprawił - oznajmił trener Dumy Katalonii Ernesto Valverde.

Valverde: Messi nie myśli o bólu

Kontuzja, odniesiona 5 sierpnia w czasie treningu, ciągnęła się nadspodziewanie długo. Messi nie grał od początku sezonu, w Primera Division opuścił cztery spotkania. W dwóch z Betisem i Valencią - jego koledzy triumfowali po 5:2. Z Osasuną zremisowali 2:2, z Athletic Bilbao przegrali 0:1.

W tabeli Barcelona zajmuje miejsce piąte, do liderującej Sevilli tracąc trzy punkty.

Walka trwała o to, by Argentyńczyk zdążył na pierwszą kolejkę zmagań LM. - Jeszcze tydzień temu jego powrót był niewiadomą - przyznał Valverde. - Teraz sam twierdzi, że bólu już nie czuje, nie myśli o nim na boisku.



W Borussii, przynajmniej w oficjalnych wypowiedziach, liczą na to, że Argentyńczyk pojawi się na murawie Signal Iduna Park. Chociaż z ławki rezerwowych. - Chcemy, żeby Messi zagrał - zapewnia Marco Reus. - Czeka nas trudne spotkanie, ale jesteśmy u siebie, więc interesuje nas zwycięstwo. Musimy być odważni, atakować, starać się strzelać gole.



Nie wiadomo, czy barwy BVB reprezentować będzie mógł Łukasz Piszczek. Sobotnie starcie Bundesligi przeciwko Bayerowi - wygrane przez zespół z Dortmundu 4:0 - Polak opuścił, co krótko wytłumaczono urazem mięśniowym.

W grupie F rywalizują jeszcze Inter i Slavia.



Fati po rekord

W składzie Barcelony znalazł się także rewelacyjny, w wielkim stylu wkraczający na salony Ansu Fati. Zbliżający się do 17. urodzin młodzieniec - 16 lat 322 dni we wtorek - w spędzonych do tej pory na boiskach La Ligi 116 minut zdobył już dwie bramki.

Jeżeli z Borussią wystąpi, zostanie drugim najmłodszym piłkarzem w historii LM. Rekordzistą jest Celestine Babayaro, który 23 listopada 1994, licząc sobie 16 lat i 87 dni, debiutował w szeregach Anderlechtu w zremisowanym 1:1 starciu ze Steauą.

Fati może być za to najmłodszym strzelcem tych elitarnych rozgrywek. Teraz jest nim Peter Ofori-Quaye. Trafiając do bramki Rosenborga jako zawodnik Olympiakosu - 1 października roku 1997 - miał 17 lat i 195 dni.



