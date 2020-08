Lizbona gotowa. Cztery dni, cztery ćwierćfinały Ligi Mistrzów

Kluby Premier League wróciły do treningów, aby jak najlepiej przygotować się do wznowienia rozgrywek zawieszonych z powodu epidemii koronawirusa. Treningi odbywają się m.in. piłkarze Manchesteru City.

Zmiany w Lidze Mistrzów spowodowała pandemia COVID-19. Zarówno w ćwierćfinałach, jak i półfinałach zamiast systemu mecz i rewanż o awansie wyjątkowo decydować będzie tylko jedno spotkanie w stolicy Portugalii Lizbonie.

Turniej finałowy odbędzie się w 11 dni na stadionach Jose Alvalade oraz da Luz. Cudowne ozdrowienie przed Ligą Mistrzów. Mbappe postawiony na nogi Na taką wiadomość... czytaj dalej »

Atalanta czy PSG?

Pierwszego dnia na boisko wybiegną piłkarze Atalanty Bergamo i Paris Saint-Germain.

Włoski jedynak w stawce ośmiu najlepszych drużyn Europy debiutuje w rozgrywkach i udaje mu się zdobyć sympatię kibiców. Klub z Lombardii prezentuje bowiem niezwykle ofensywny styl gry - w 38 meczach Serie A piłkarze Gian Piero Gasperiniego strzelili rekordowe 98 goli. Dwumecz z Valencią w 1/8 finału Atalanta wygrał 8:4.

Forma PSG jest natomiast sporą niewiadomą. Paryżanie zostali mistrzami Francji na podstawie wyników sprzed pandemii. Nad Sekwaną nie zdecydowano się bowiem na dokończenie sezonu. Od połowy marca piłkarze Thomasa Tuchela rozegrali tylko dwa oficjalne spotkania - finały Pucharu Francji i Ligi Francuskiej - oba wygrali.

Lewandowski kontra Messi

W najlepszej ósemce pozostały tylko dwie drużyny, które wcześniej zdobyły Puchar Europy - to Bayern i Barcelona. Piątkowe spotkanie tych zespołów zapowiadane jest jako strzelecki pojedynek jedynego Polaka na placu boju Roberta Lewandowskiego i Lionela Messiego. Snajper bawarskiej drużyny z dorobkiem 13 bramek jest najlepszym strzelcem bieżącej edycji.

Źródło: Eurosport Barcelona i Bayern zagrają o półfinał Ligi Mistrzów



Zwycięzca tego meczu zmierzy się z lepszym w parze Manchester City - Olympique Lyon. Faworytem sobotniego spotkania jest angielska ekipa, która w poprzedniej rundzie wyeliminowała Real Madryt. Francuzi jednak jedną niespodziankę już sprawili. W 1/8 finału okazali się lepsi od Juventusu Turyn.



Z pozostałych uczestników w finale rozgrywek o miano najlepszych na Starym Kontynencie grali jeszcze tylko piłkarze Atletico Madryt. Stołeczny zespół trzykrotnie docierał do ostatniego spotkania, ale zawsze przegrywał. Czwartkowy mecz Atletico z RB Lipsk sędziował będzie Szymon Marciniak.



It's QUARTER-FINALS WEEK!



Which game are you most excited for?!#UCLfixtures@GazpromFootball — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 11, 2020

Nawet 50 milionów euro

Zaszczyceni z powodu organizacji turnieju finałowego Ligi Mistrzów są Portugalczycy. Media zgodnie podkreślają, że ich kraj "został wyróżniony" możliwością organizacji największej sportowej imprezy roku.

Poza piłkarzami i trenerami do portugalskiej stolicy przyleci około tysiąc gości z UEFA, 400 dziennikarzy, 200 osób odpowiedzialnych za produkcję telewizyjną i około 50 sędziów. Choć stadiony będą zamknięte dla kibiców, część komentatorów nie kryje obaw, że blisko 20 tysięcy osób, które dotrą do Lizbony w związku z tym wydarzeniem, może wpłynąć niekorzystnie na sytuację sanitarno-epidemiologiczną kraju.

Źródło: gettyimages.com W Lizbonie wszystko dopięte już na ostatni guzik

Według Portugalskiego Instytutu Administracji i Marketingu (IPAM) organizacja decydującej fazy rywalizacji w Champions League może zapewnić lizbońskiej ekonomii ponad 50,4 mln euro wpływów. Mają one zasilić głównie hotele, gastronomię oraz transport. Najwięcej środków, około 24,7 mln euro, miałby zainkasować lizboński sektor restauracyjny.



Od 12 do 15 sierpnia rozegrane zostaną cztery ćwierćfinały, a 18 i 19 sierpnia półfinały. Triumfator tegorocznej LM zostanie wyłoniony 23 sierpnia w meczu finałowym, który odbędzie się na stadionie Luz, na którym swoje spotkania rozgrywa Benfica.

Sonda zamknij Kto wygra Ligę Mistrzów Atalanta Bergamo PSG RB Lipsk Atletico Barcelona Bayern Manchester City Olympique Lyon Głosuj Dziękujemy za oddany głos! Sonda zamknij Kto wygra Ligę Mistrzów Wyniki głosowania 5% Atalanta Bergamo 5% 4% PSG 4% 0% RB Lipsk 0% 2% Atletico 2% 13% Barcelona 13% 65% Bayern 65% 10% Manchester City 10% 1% Olympique Lyon 1% Oddanych głosów: 122 zobacz wyniki

ĆWIERĆFINAŁY LIGI MISTRZÓW:

(od tej fazy wszystkie mecze w Lizbonie, godz. 21)



środa, 12 sierpnia

Atalanta Bergamo - Paris Saint Germain (I)



czwartek, 13 sierpnia

RB Lipsk - Atletico Madryt (II)



piątek, 14 sierpnia

Barcelona - Bayern (III)



sobota, 15 sierpnia

Manchester City - Olympique Lyon (IV)



PÓŁFINAŁY LM:

(Lizbona, godz. 21.00)



wtorek, 18 sierpnia

zwycięzca II - zwycięzca I



środa, 19 sierpnia

zwycięzca IV - zwycięzca III



FINAŁ LM:

niedziela, 23 sierpnia